Compromís per Santa Pola exige al equipo de gobierno, del PP, que presente ya los primeros presupuestos municipales de la legislatura porque entienden que se está formando un bloqueo en el Ayuntamiento. "No puede ser que todavía estemos trabajando con los presupuestos de 2018, y más teniendo en cuenta que el Partido Popular tiene los apoyos necesarios para aprobar las nuevas cuentas cuando quiera", critican desde la formación.

Desde la formación recuerdan que el Consistorio contrató la asistencia para la elaboración de los nuevos presupuestos a una empresa externa el pasado mes de octubre por 17.435€. "Se nos dijo que, con esta contratación, la elaboración de los presupuestos se agilizaría y que el equipo de gobierno mantendría reuniones con la oposición en las que se nos facilitaría un borrador de las cuentas, pero estamos ya en abril y no sabemos absolutamente nada. Ni cuál es el estado de elaboración, ni qué tipo de informes está emitiendo la empresa, ni qué previsión hay para su presentación. Nada de nada", lamentan en Compromís.

Además, desde Compromís declaran que el concejal de Hacienda reclamó a los grupos de la oposición que hicieran las aportaciones que consideraran convenientes a los presupuestos antes de Navidad. Unas aportaciones que, aseguran, no conocer si se han incluido en el proyecto o, ni siquiera, si el equipo de gobierno las ha tenido en cuenta.

Para Anna Antón, portavoz de Compromís, la situación del Ayuntamiento es insostenible. "Un Ayuntamiento no puede funcionar sin presupuestos eternamente, necesitamos aprobar nuevas inversiones y, sobre todo, adaptar las cuentas municipales a la actual situación económica y social, que no tiene nada que ver con la que teníamos en el año 2018", en relación a la crisis sanitaria por coronavirus. También manifiesta que "no es aceptable que estemos pagando a una empresa privada con dinero público y que no sepamos a qué se está dedicando. Esperamos noticias del equipo de gobierno, nosotras siempre nos hemos ofrecido a aportar todo lo que esté en nuestra mano para poder desbloquear esta situación".