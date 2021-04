El presupuesto de Santa Pola tendrá 2,1 millones menos que el último de 2018

El presupuesto municipal de Santa Pola para el ejercicio de 2021 será de 31,9 millones, lo que supondrá 2,1 millones menos que las últimas cuentas que se aprobaron en 2018 con el cuatripartito y que han estado prorrogadas hasta ahora.

Esta es la cuantía que ha adelantado el ejecutivo local, del PP, después de que Compromís acusase al equipo de gobierno de bloquear el Ayuntamiento por no presentar desde que se inició el mandato las cuentas municipales, a pesar de que el consistorio contratase a una consultora externa para ayudar en la confección de las cuentas.

Desde el PSOE también se suman a las críticas porque entienden que debido a estos retrasos «el Ayuntamiento está incumpliendo el plazo medio de pago a proveedores, y estamos a punto de entrar en morosidad», alerta el portavoz socialista, Lorenzo Andreu.

Desde la Concejalía de Hacienda reconocen que se han generado ciertas dificultades por la bajada de ingresos de dos millones (relacionados con la pandemia de coronavirus) que ha dificultado cuadrar las cuentas, pero aseguran que se están pagando las facturas y que se han ajustado los gastos. En cuanto a inversiones, plantean destinar 1,7 millones para un plan de reforma urbana y asfaltado, ampliación de zona deportiva y campo de fútbol en Gran Alacant, así como otras inversiones deportivas y en dependencias municipales como el Barco Museo y el Acuario Municipal, que van arrastrando deficiencias.

Según José Pedro Martínez, edil del área, el presupuesto ya está terminado y ahora tendrá que pasar por Intervención para que los grupos municipales puedan revisarlo antes de aprobarse en el pleno, previsto este mes de abril.

Desde el Gobierno local defienden su gestión y explican que durante 2019 y 2020 han realizado una labor de gestión económica «que no estaba contemplada en el actual presupuesto prorrogado de 2018» y enumeran algunas consignaciones, que están fuera de este próximo presupuesto, como 803.000 euros para los viales del segundo colegio de Gran Alacant y otras inversiones como rehabilitación del polideportivo Paco Hernández, la instalación de un retén de la Policía Local en Gran Alacant o un centro vecinal en Playa Lisa, inversiones por 2,1 millones fuera del presupuesto de 2018, que, sumados a los previstos en las cuentas de 2021, ascenderían casi a cuatro millones, según Martínez.

Desde el ejecutivo local se escudan en que el plan de ajuste entre 2019 y 2020 no hacía viable realizar unas cuentas porque entienden que hubieran sido muy restrictivas.

Retrasos

Compromís ha reprochado esta semana que todavía no sepan si las aportaciones que han hecho a las cuentas han sido tenidas o no en cuenta y reclaman agilidad porque valoran que el presupuesto de 2018 no atiende a las necesidades sociales que hay ahora debido a la pandemia. Desde el PSOE apuntan también que llevan meses esperando un borrador que no llega y por ello critican que el gobierno esté tardando tanto en presentar las cuentas. Este diario ha intentado contactar con representantes de Cs y Vox, sin éxito.

Más para Servicios Sociales y menos para Fiestas

El Ayuntamiento de Santa Pola prácticamente duplicará en el presupuesto la dotación para el departamento de Servicios Sociales con el fin de mejorar la atención a familias que, por ejemplo, hayan sufrido las secuelas económicas de la pandemia de coronavirus. Para compensar el gasto se reducirá más la partida de Fiestas, mientras que se mantendrán otras culturales o deportivas, según avanzan desde el equipo de gobierno.