Críticas desde Crevillent al Consell por no usar el pabellón Félix Candela pese a tenerlo todo listo para vacunar

El Grupo Municipal Popular de Crevillent se ha manifestado esta mañana sobre la "polémica decisión" de la Conselleria de Sanidad de no vacunar masivamente en el pabellón Félix Candela de Crevillent. "Esta decisión ha sido tomada por el gobierno del PSOE y Compromís en la Generalitat, provocando un gran agravio para los vecinos que tienen que desplazarse 32 kilómetros hasta la Institución Ferial Alicantina (IFA) en Alicante.

Para el Grupo Popular esta decisión ha provocado un gasto extra a los vecinos de Crevillent, ya que el montaje de todo el pabellón (cartelería, paneles, sillas, rotulación, etc.) tendrá que pagarlo el Ayuntamiento. "Por ello, desde el PP exigen al alcalde José Manuel Penalva que se plante ante los líderes y amigos de sus partidos, Ximo Puig y Mónica Oltra, y pida que esos gastos los abonen ellos ya que su nula planificación no debe pagarla el pueblo de Crevillent", señalan los populares.

Según el Grupo Popular, esta decisión va a provocar que muchos vecinos no tengan cómo desplazarse hasta IFA y la única opción que dan desde conselleria son autobuses repletos de gente con el riesgo de contagio que eso conlleva, especialmente con la gente mayor que es la que tendrá más problemas de movilidad. Mientras la hostelería o la cultura tienen fuertes restricciones, Puig y Oltra proponen que se amontonen nuestros mayores en autobuses con nula ventilación, según aseguran desde el PP.

En palabras del portavoz adjunto César Augusto Asencio, “es incompresible que teniendo el pabellón ya montado, Conselleria improvise y provoque que nuestros vecinos se tengan que desplazar 32 kilómetros hasta IFA”. Además, Asencio resaltaba que “vinieron a hacerse la foto y vender que se iba a vacunar masivamente aquí, para ahora decirnos que no lo harán. Es increíble la improvisación del gobierno del PSOE y Compromís, y su mala gestión la estamos pagando todos”. Por último, el portavoz adjunto del PP ha finalizado diciendo que “los gastos del montaje del Félix Candela no deben pagarlos los vecinos de Crevillent, ya que la mala gestión de la izquierda no debe pagarla el pueblo. Pedimos que todos los costes ocasionados a Crevillent los paguen desde Valencia”.

El PP lamenta el poco peso político del tripartito de Crevillent en Valencia, ya que con decisiones como que no se vacune aquí, hacen que los vecinos no entiendan cómo siendo de los mismos partidos (PSOE y Compromís) que en el gobierno de Crevillent, no se nos tenga en cuenta para nada. Exigimos una disculpa al pueblo por este agravio, que se suma al hecho de ser el municipio de la comarca con menor inversión en los presupuestos de la Generalitat de 2021.

Réplica del tripartito

Por su parte, desde el gobierno de Crevillent se recuerda que estos últimos días los crevillentinos están recibiendo SMS de la la Conselleria de Sanidad con una citación en la que se especifica el lugar, día y hora de vacunación. Para trasladarse hasta IFA la ciudadanía cuenta con varios autobuses gratuitos tanto para la ida como para la vuelta, que parten desde la parada de autobuses situada en el Fontenay (Avda. San Vicente Ferrer, 8).

El motivo de elegir IFA como punto de vacunación masiva obedece a razones de eficiencia y eficacia, concentrando las vacunas y al personal encargado de la vacunación en un mismo punto e impidiendo abrir el resto de puntos de vacunación, según fuentes de la Conselleria de Sanidad

En la reciente reunión mantenida por el alcalde Manuel Penalva y la edil de Sanidad Gema Candelaria Asencio con la consellera de Sanidad Ana Barceló, la consellera ha explicado la previsión de comenzar la vacunación en el pabellón Félix Candela, punto autorizado para la vacunación masiva, cuando llegue la vacuna Janssen. También se está estudiando la autorización del traslado de la vacunación del Centro de Salud al pabellón, recinto que en la actualidad se encuentra totalmente equipado para acoger este proceso en las mejores condiciones. Según explican desde la Concejalía de Sanidad esta medida se está valorando con la dirección del Área de Salud, Salud Pública y el Comisionado la forma de hacerlo efectivo, puesto que es complejo el traslado del personal y la custodia de las vacunas.

“Se nos ha aclarado de forma fehaciente el motivo de la realización de la vacuna en IFA y queda claro que Crevillent es un municipio importante para nuestra consellera, pues desde el minuto uno ha intentado aclarar la polémica del pabellón Félix Candela” afirma el primer teniente de alcalde de Crevillent Manuel Penalva. En el mismo tono se establecen las declaraciones de la concejala de Sanidad, Gema Candelaria, que en varias ocasiones ha trasladado a la consellera la necesidad de reunirse en este punto y hablar, no solo del tema de la vacuna sino de otros problemas que adolecen a Crevillent en el tema sanitario, como la necesidad de ampliar el servicio de ambulancia, hasta llegar a las 24h, un tema que apuntan desde Conselleria que se estudiará, según una nota de prensa emitida por el Ayuntamiento de Crevillent.