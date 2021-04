El PP de Crevillent lleva a pleno la construcción de aceras en 3 puntos negros

La iniciativa se llevará al próximo pleno. La formación entiende que hay algunas zonas del término municipal que necesitan de urbanización o de su mejora y estas tres ubicaciones son sólo un ejemplo.

Los populares recuerdan que el acceso al colegio de la Esperanza y al Instituto Canónigo Manchón sólo tienen una acera en sus caminos de acceso directos, pero no en el lado opuesto. Son dos itinerarios que acumulan una gran cantidad de desplazamientos en las horas de entrada y salida y se genera un riesgo para los viandantes (muchos de ellos niños) que ante la masificación caminan por la cuneta de la carretera o bien esperan sobre la calzada a que vengan a recogerlos.

El PP también solicita una acera en el tramo que une el polígono I-4 con la estación de servicio. «Esta necesidad se ha visto incrementada exponencialmente con la apertura en febrero de 2021 de una conocida franquicia de comida rápida, que hace que muchos jóvenes, que no disponen de vehículo, se vean en la necesidad de acudir caminando por la cuneta hasta la estación de servicio».

Y del tramo no urbanizado de la Rambla bajo el puente de la Calle San Sebastián dicen que es «en una de las vías de preferencia de los crevillentinos para pasear y hacer deporte, los viandantes se ven obligados a cambiar de acera, y no existiendo pasos de peatones cerca, se acostumbra a cruzar por una zona no permitida».