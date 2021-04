El tripartito de Crevillent acusa al PP de un desfase de 800.000 euros con la basura

La tasa está asociada a la prestación del servicio municipal que cubre la recogida, el traslado y tratamiento posterior y reciclaje en la planta de Elche, la limpieza de los contenedores y la gestión del Ecoparque. El equipo de gobierno explica que este servicio tiene un coste de dos millones de euros, aunque «debido a la irresponsable gestión del PP ahora mismo solo se está recaudando un millón doscientos mil, dejando un déficit de ochocientos mil euros anuales, dinero que hay que poner de las arcas municipales en detrimento de las políticas sociales, tan necesarias en este momento», explicó el edil de Buen Gobierno, Gregorio Díaz-Marta en un comunicado.

El edil aclara que se estaba incumpliendo una sentencia del Tribunal Supremo para las segundas viviendas, que deben de pagar lo mismo que las primeras, aunque no estén ocupadas de la misma forma. «La Ley y la propia sostenibilidad del servicio marca la necesidad de que se cubran los costes del servicio. Nosotros no vamos a recortarlos a nuestros vecinos para pagar este déficit como hacía el Partido Popular por su dejadez», añadió el edil.

Para bajar este déficit del servicio se tomó la decisión de no subir la tasa a los propietarios de una vivienda y sí hacerlo a aquellos que son propietarios de dos o más viviendas, a los que ahora se le aplica la misma tasa para cada vivienda, tal como marca la sentencia del Tribunal Supremo, explican desde el equipo de gobierno. Es decir, se paga igual en la primera vivienda que en el resto.

Desde el área municipal afirman que este reajuste hará que el déficit baje a quinientos mil euros, una cantidad aún alejada del equilibrio presupuestario. «El no usar el servicio no exonera de su pago, el coste debe repercutirse por igual entre todas las viviendas ocupadas o no y sin que haya distinción entre viviendas urbanas o en el campo», se añade en la nota. Este reajuste no afecta a los más de 15.000 propietarios de Crevillent que cuentan únicamente con una vivienda familiar.