El PP de Crevillent reprocha la supresión de un servicio a dependientes

El PP de Crevillent alerta que el Ayuntamiento no ha renovado el servicio de ayuda a la movilidad y acompañamiento a mayores cuando había 8 dependientes que reclamaban el servicio. Los populares no entienden las explicaciones de la concejalía de Derechos Sociales para suprimir el servicio. Según el PP, el equipo de gobierno asegura que sólo una persona era atendida y que los informes técnicos apuntaban que el servicio se había deteriorado y que no resultaba rentable continuar prestando este recurso, de 2.100 euros, para un usuario. Sin embargo, el PP apunta que las memorias justificativas hablan de 8 usuarios en el mes de marzo y no uno.

Desde este grupo de la oposición reclaman que la edil titular del área, Montse Pineda, aclare esta cuestión sobre el servicio que venía prestándose de ayuda a la movilidad y cambios posturales y que no se ha renovado con Cruz Roja, según aseguran desde el PP.

La edil popular, Laura Gomis, explica que hay usuarios que lamentan no estar atendidos desde principios de febrero. El PP reivindica que continúe el servicio porque entienden que funciona. «Las memorias de la actividad demuestran que en 2019 ha hecho 562 intervenciones, en 2020, 730 y de enero a marzo 158 servicios», sentencia la concejal.