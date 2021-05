«Escribir me permitió viajar cada noche durante el confinamiento sin salir de casa»

¿Qué puede contar sobre la segunda novela que ha escrito?

En A pesar de los obstáculos hay dos protagonistas, Alexa y Samuel, que narran en primera persona. Cada uno cuenta su historia, tienen un pasado y un presente oscuros. Gracias a eso, surge una química bestial entre ellos, pero tendrán muchos impedimentos para poder estar juntos. Es una novela romántica con tintes eróticos que recalca el valor de la amistad. Va cargada de cultura granadina y dosis de intriga. Merece la pena descubrirla porque los protagonistas pasan ratos intrigantes, pasionales y sus mentes viajarán a calles preciosas, dejando a los lectores con muchas ganas de visitar Granada.

¿Por qué ha decidido trasladar el relato a Granada?

Decidí que la ambientación fuera en Granada porque comencé a escribirla durante el confinamiento por la pandemia. Al sentirme encerrada, mi mente quiso volar y recordar un viaje precioso que hice con mi marido cuando todavía éramos novios. No pude evitar utilizar cada rincón donde estuvimos o situaciones reales que me sacan una sonrisa. Para mí fue una gran ayuda escribir A pesar de los obstáculos. Disfruté viajando cada noche sin moverme de Santa Pola.

¿Qué aportan a la historia los pasajes que transcurren en Santa Pola y la isla de Tabarca?

Estas ambientaciones las utilicé en mi primera novela, Por fin juntos, y en la tercera novela, la cual estoy terminando de escribir ahora mismo, habrá un viaje hacia Santa Pola y Tabarca que será crucial en la historia. Esos capítulos son muy especiales para mí al transcurrir en mi propia tierra. Es una continuación especial de la novela que acabo de publicar.

¿Cómo ha influido en su escritura lo que se está viviendo durante la pandemia?

No he dejado de crear en ningún momento. El proceso de escritura me ayuda a no pensar en lo que estamos viviendo. Disfruto inventando historias, creando personajes, me meto en la piel de cada uno y lo vivo. Me inspiro en cualquier cosa y es un placer poner el final a una historia que ha nacido de tu ser. En lo que más me ha influido es en las cuestiones relacionadas con la promoción. No he podido todavía presentar la novela, ni darle la publicidad que se merece.

¿Cuáles son los próximos proyectos que quieren emprender como escritora?

Mi próximo proyecto verá la luz durante el presente año. Se trata de la continuación de mi segunda novela. Se titulará A pesar de no olvidarte, es la primera vez que nombro el título. Resulta que en esta nueva historia hay hasta cinco protagonistas que también van a narrar en primera persona. Se sabrá todo lo que quedó en el aire y continuará dos años después. Habrá un nuevo personaje que vendrá pisando muy fuerte.

¿Tiene algún plan más allá de la publicación de novelas?

También quiero sacar a la luz un libro de relatos, que se llamará Nacidos de mi ser, pero antes quiero reeditar mi primera novela. Ese es mi próximo proyecto.