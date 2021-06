Santa Pola saca un contrato de limpieza de 700.000 euros que incluye sus ocho colegios

Este diario ya elevó algunas quejas en 2017 de progenitores que aseguraban que se habían repetido casos de aulas sin barrer, aseos por desinfectar y desorden en algunas partes de este centro, masificado con más de 900 alumnos. En su momento el equipo de gobierno anterior, el cuatripartito, reconocía que el servicio de limpieza no terminaba de ser eficiente porque quiénes se encargaban de él no eran trabajadores especializados si no plantilla de la bolsa social de empleo.

Después se barajó que personal municipal se adscribiera al servicio de limpieza de este colegio sin que estuviera hasta ahora incluido en una contrata.

El Ayuntamiento sacó a licitación este contrato a finales de mayo, aunque todavía no está adjudicado y tal y como alertan desde el grupo municipal socialista, la localidad se encuentra desde hace días con el contrato expirado, por lo que entienden que el equipo de gobierno, del PP, podría haberse adelantado con el expediente.

El próximo 28 de junio finalizará el plazo para que las empresas puedan presentar su oferta para hacerse con la limpieza de los ocho colegios.

Tal y como muestra el pliego técnico, precisamente el colegio Vicenta Ruso será el centro por el que más se pagará, atendiendo a sus grandes dimensiones. El coste de su limpieza durante los dos años será superior a los 150.000 euros. Por detrás estarán el colegio Virgen de Loreto, Joanot Martorell y Azorín, así como el centro Ramón Cuesta, el pabellón infantil Hispanidad, Cervantes, José Garnero y José Tovar.

Según la memoria justificativa de los técnicos municipales, «el presente contrato resulta imprescindible para garantizar las condiciones de salubridad de los centros, el buen funcionamiento de los mismos y la seguridad de sus usuarios».

De igual forma, consta un informe de necesidad por el que la Administración local reconoce que no tiene medios materiales y humanos suficientes para cubrir con garantías este servicio y que por eso se recurre a ejecutar este contrato.

Explica el informe, además, que mediante la licitación no se va a instrumentar la contratación de personal y que en todo caso, a la extinción del contrato de servicios, «no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal de la entidad contratante». Por ello, los empleados o responsables del Ayuntamiento deberán abstenerse de realizar actos que le correspondan a la empresa.

Vacaciones

El contrato plantea que haya tres limpiezas extraordinarias en verano, Navidad y Semana Santa antes del arranque del curso escolar. Apunta el pliego, además, que la limpieza durante los periodos vacacionales se realizará a fondo para desempolvar techos y paredes, fregar persianas y alfombras así como pulir y abrillantar suelos.

Además de la limpieza diaria durante el periodo lectivo, que deberá estar asegurada, se contempla la limpieza de elementos más concretos de forma mensual y trimestral.