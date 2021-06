Los alcaldes de Crevillent y Daya Vieja exigen las ayudas de la Dana a Diputación

El alcalde de Crevillent, José Manuel Penalva, se suma a una protesta con otros representantes de Compromís para exigir a la Diputación que lleguen las ayudas por la Dana. «Han pasado 21 meses de la mayor catástrofe climática reciente y la única institución que todavía no ha pagado las ayudas a los municipios afectados ha sido la Diputación de Alicante y además hemos visto como se ha dedicado por el camino únicamente a criticar a los demás. Vamos a exigir responsabilidades políticas en el próximo pleno de la institución», aseveraba Gerard Fullana, portavoz de Compromís en el órgano provincial.

El primer edil de la Daya Vieja, José Vicente Martínez, y el regidor crevillentino protestaron porque sus municipios se vieron afectados por el temporal, mientras que Penalva reprochaba que la Diputación no está siendo cercana con los pueblos. Los tres desplegaron una pancarta delante de la Diputación con el lema «Zaplanismo: caos, corrupción y conflicto».

Para la coalición, la Diputación «vuelve a ser víctima de prácticas en la gestión poco transparentes y nada eficientes, mientras su presidente llena su agenda con promesas constantes, invadiendo competencias en muchos casos que no le pertenecen». Incluso llegaron a acusar al presidente, Carlos Mazón, de «ocultar las facturas por valor de 466.000 euros públicos ingresados en el partido o presentando mociones de censura con el apoyo de tránsfugas a alcaldes de izquierda», criticaban duramente.

Respuesta

Contra estas críticas los populares también respondieron ayer e instaron a Fullana «a desplegar la pancarta ante el Gobierno de España para protestar por los retrasos en las ayudas de la Dana por parte del Gobierno Central», apuntaba Eduardo Dolón, portavoz del PP, que justificó que la Diputación vaya con retraso porque a nivel nacional se han retrasado las ayudas.

Dolón aprovechó para criticar el Plan Vega Renhace porque entiende que el Consell incluyó un 66% de partidas que no tenían nada que ver con la Dana y criticó que el plan «se hinchó con proyectos ajenos a la catástrofe y aún no he visto ninguna pancarta de Fullana por este timo».

Al hilo, criticó que Fullana gastase tiempo «en inventarse una performance sin fundamento en vez de gastarlo en trabajar, en ayudar a los pueblos, en pedir la financiación para la Comunidad o en ponerse del lado de los hosteleros alicantinos».