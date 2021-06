«El alcalde ha ampliado las estructuras con un gasto exagerado y ha burocratizado el sistema»

Su partido (PP) gobernó 24 años seguidos en Crevillent , ¿han sabido estar en la oposición?

Hay que estar preparados para todo, sabemos que se puede ganar o perder. Nosotros ganamos las elecciones pero el tripartito sumaba más y con la coalición han conseguido gobernar. Nosotros estamos preparados para gobernar o para estar en la oposición y desde ambos lugares puedes luchar por otro municipio. En la oposición no tienes la misma responsabilidad, pero puedes hacer buenas propuestas, y es lo que hacemos trabajando en positivo con una oposición seria y rigurosa.

El alcalde (José Manuel Penalva) dijo tras su investidura que quería cambiar la cultura de la administración. ¿Lo ha conseguido?

Están ampliando la estructura con un gasto exagerado y han burocratizado el sistema. Lo único que consiguen es más gasto con los mismos servicios que habían antes pero con un gasto desbocado y como todo es gasto en el capitulo 1 lo que hacen es hipotecar a las próximas corporaciones con un organigrama sobredimensionado.

¿Cómo es la relación con Vox y Ciudadanos?

Tenemos a Vox que acaba de entrar, es una fuerza nueva, son dos concejalas nuevas y obviamente todavía están aprendiendo por lo que tenemos nuestra ventaja porque sabemos muy bien qué es gestionar, conocemos los proyectos, el personal de la casa y eso es una ventaja. Y luego Cs solo es una concejala y hacer oposición con solo una persona es difícil para hacer seguimiento importante de la fiscalización del gobierno.

¿Cree que eso les debilita como oposición?

Claro, fíjate que en muchos plenos se llevan asuntos y nosotros votamos en contra y Vox vota a favor de tripartito, parecen una extensión y no se por qué apoyan ciertas cosas, entiendo que será la inexperiencia. Y luego Cs solo es una concejala y hacer oposición solo una persona es difícil para hacer seguimiento importante de la fiscalización del gobierno, y podemos ver plenos en los que ni presentan moción.

El enconamiento entre el equipo de gobierno y su grupo ha sido evidente y mediático. Ellos les critican que no colaboran como oposición...

Somos el principal partido de la oposición y saben que somos el grupo rival a batir... evidentemente la opinión que tienen de nosotros cuál va a ser... No es una crítica por criticar, es una fiscalización y sobre lo que no vemos correcto nos manifestamos en contra, no es mero afán de criticar, es hacer oposición proponiendo propuestas de mejora.

¿Creen que ha faltado comunicación por parte del gobierno con la oposición?

Transparencia no es al 100% como ellos han vendido siempre. El paripé lo hacen cuando hay una comisión donde exponen lo que van a hacer. Ponemos alguna consideración y luego hacen lo que quieren porque tienen mayoría.

Aún tienen tiempo para afianzar relaciones...

Cuanto más se acerquen las elecciones más enconamiento habrá del tripartito hacia el PP. En el último pleno el alcalde nos criticaba que ya estábamos como en campaña electoral, no esperamos que se abran de brazos a las propuestas, cosa que nos gustaría que nos tuvieran más en cuenta y que la colaboración la tuviesen en cuenta. Esto ha pasado siempre, pasó con la Dana, nos ofrecimos y en pocas palabras nos dijeron que nos fuéramos a nuestra casa.

¿Cómo lo llevan con nuevos concejales y César Asencio (exalcalde) en un segundo plano?

Estamos trabajando muy bien, son dos jóvenes (Pedro García Magro y Alfredo Mas) y se han adaptado a la estructura del funcionamiento de grupo, y luego César obviamente intenta dar un paso al lado y dejar vía libre al próximo candidato pero nunca ha dejado de lado su trabajo. Teniendo en cuenta que no va a continuar sigue con sus obligaciones y la seriedad que cabe de quien ha sido alcalde. Somos una piña.

¿Qué le parece que hayan cambiado el proyecto de piscina y del mercado de abastos?

Siempre buscan (sobre el equipo de gobierno) una excusa para matizar el cambio de ese proyecto. La piscina no es el lugar adecuado, el orfeón tampoco, es como una etiqueta que ellos han encontrado encima de la mesa, y esa etiqueta es del PP, y no quieren asumir un proyecto de quienes lo han hecho antes porque lo han criticado. La piscina tenia un coste y han conseguido encarecer por casi un millón la construcción por cambiar la ubicación. ¿Era necesario cuando había una ubicación exacta?

El alcalde se marcaba como reto hablar con empresas para atraerlas a los polígonos. ¿Se ve más vida en las zonas industriales?

A mi no me consta que se esté haciendo este tipo de gestiones con empresas privadas. Una de nuestras líneas era que para que vengan empresas primero hay que poner medios con suelo industrial para atraer la actividad económica y el empleo. Y hay que recordar que nosotros creamos la oficina de apoyo al sector en nuestro gobierno.

Han reprochado que el presupuesto aprobado está incompleto y que hay gastos innecesarios, ¿como cuáles?

Aprueban un presupuesto y alardean de que lo presentan en tiempo y forma mucho antes y en cada pleno llevando modificaciones de crédito para suplir o añadir partidas y es un presupuesto falso, ficticio, e irreal. Siempre han criticado nuestras modificaciones de créditos y ahora ellos llevan muchas más. En cuanto a gastos innecesarios, ¿es lógico que en plena pandemia se gasten 70.000 en la construcción de un despacho por capricho cuando el concejal de Compromís (en referencia a Marcelino Giménez) tenía uno de los mejores y los más grandes?

También asevera que el Ayuntamiento ahora tiene más deuda...

Durante mucho tiempo hemos trabajado por reducirla y estos años ha aumentado del 23 al 33%, es la primera vez en décadas que sube la deuda. Lamentamos también el peso político y la importancia que ha perdido Crevillent respecto a la Generalitat. En los últimos presupuestos nos han dado una limosna y los crevillentinos lo sienten como un insulto porque nos han ninguneado, por ello lamentamos el desprecio del Botànic a nuestra localidad.