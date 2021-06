«Crevillent ha pasado de estar en el furgón de cola a ser referente»

Junto a sus socios se denominan el gobierno del cambio. ¿Qué cambios han traído?

Hemos puesto en funcionamiento el municipio, lo heredamos con muchas obras sin terminar y una necesidad de vitalidad y eso se percibe en la ciudadanía. Ahora se ve otra dinámica, mucho más movimiento y a pesar de la Dana y la pandemia este gobierno no ha perdido la ilusión por su pueblo, y está vivo. Tenemos en marcha infraestructuras novedosas para acabar la legislatura siendo referentes. Uno de los verdaderos cambios es la cercanía a escuchar los problemas de la gente.

Aún y así tardaron un año en publicar el programa de gobierno. ¿No estaba del todo claro?

El documento está firmado con fecha y firma antes de la investidura, no había ningún problema. Los anteriores gobiernos nos reclamaban algo que no habían hecho nunca. Se han producido una serie de hechos que evaden lo que era el programa y teníamos que revisarlo, pero no había ningún propósito de falta de transparencia. Con la pandemia el programa de gobierno no está porque, por ejemplo, hemos tenido que poner a disposición del comercio más de 600.000 euros en recursos propios.

Varias ocasiones se han escudado en la herencia recibida...

El programa de gobierno no podía estar con el hecho de que la primera semana de entrar llegó un auto judicial por el que se nos requería ejecutar el polígono de la Cerámica por un coste que superaba el millón de euros. O por la paralización de la ciudad deportiva norte o el déficit con Hidraqua.

¿Ha cumplido los retos para estos dos primeros años?

Todas las obras e infraestructuras tienen unos ciclos. En estos momentos va a empezar de forma inminente una obra emblemática con la remodelación del Parc Nou. Hemos completado obras que estaban inacabadas como los campos de fútbol artificiales, empezarán pronto las obras del circuito de running y el propósito también es desbloquear el skate park. Hemos pasado de estar en el furgón de cola a ser referentes en instalaciones deportivas, y eso se ha hecho en los dos primeros años de gobierno.

¿Cuándo abrirá el Teatro Chapí?

Queremos ponerlo en marcha antes de que finalice la legislatura, además de la gestión ordinaria con reasfaltado y dotar de más accesibilidad. El planteamiento que nos preocupa ahora es acabar con la obra civil, después tendremos que dotarlo de equipamiento. Otro punto que iniciaremos en breve es el modo de gestión.

¿Cabe la iniciativa privada?

Apostamos por gestión directa y ese es el modelo que planteamos en las próximas semanas, que no es incompatible con la colaboración en actividades y prestación de servicios complementarios.

La oposición les ha atacado duramente por hacer un presupuesto «mal diseñado» y con más nivel de endeudamiento.

A diferencia de otros gobiernos hemos puesto encima de la mesa inversión pública y una forma de dinamizar nuestra economía, y no lo que hacía el PP. Nosotros preferimos gastar el remanente en servicios públicos y no en sentencias fallidas. No existe ningún problema de deuda y estamos utilizando remanentes para invertir en la gente. El cambio es evidente y el mayor exponente es que hemos adquirido un imponente solar para hacer una piscina de verano y posibilitar que en un futuro tenga una piscina cubierta.

Con la piscina al final se salió con la suya de sacarla del parque como proponía siendo líder de la oposición...

Lo que se quería hacer en el Parc Nou no era la piscina que necesitaba del municipio, era muy pequeñita y estaba proyectada con una profundidad del vaso que llegaba por la cintura. Vamos a dar la posibilidad de que sea una verdadera piscina para que sirva para el deporte, por eso entendíamos que no era el lugar más adecuado por condicionar un 25% el parque y reducir el pulmón verde. Es una decisión del gobierno y un proyecto del gobierno porque estaba pactado en el programa buscar otra ubicación que no fuese el parque.

¿Ha sabido entenderse con sus socios de l’Esquerra y PSOE?

La relación es muy buena porque la política la hacen las personas independientemente de los partidos. Todo fluye de una manera más eficiente. Todas las semanas tenemos reunión del gobierno y ponemos puntos en común. La relación es bastante buena y tenemos un gobierno fuerte y unido.

¿No le han limitado nada?

No me planteo qué hubiese pasado con mayoría absoluta. En el futuro pueden pasar muchas cosas pero la ciudadanía se ha acostumbrado a gobiernos de coalición y estables, no me planteo nada más que el equipo que tengo. Están haciendo un gran esfuerzo en momentos difíciles.

Fue muy crítico con la Generalitat porque sólo incluyó 130.000 euros para Crevillent en el presupuesto. ¿Hay buena sintonía?

Tengo un principio claro y es que represento a mis vecinos y vecinas. Tengo una función publica de defender lo mejor para mis vecinos, y eso es independientemente del color del gobierno valenciano, que coincide, pero eso no supone dejar de defender los intereses de Crevillent. Voy a seguir reivindicando infraestructuras y servicios y a la Diputación de Alicante.

Tras la investidura se comprometió a revitalizar polígono y atraer empresas. ¿Ha logrado algo?

Hemos lanzado el polígono Villa rosa, que es de iniciativa privada. Una de las medidas que hemos decidido es el tema de la cesión de la N-340 que permitirá el desarrollo urbanístico y del polígono que está casi en su fase final, a espera de la cesión que espero que pronto tengamos por parte de Fomento.

¿Cómo ha vivido este tiempo desde el prisma personal?

Nunca se está preparado para ser alcalde, se aprende día a día con problemas de envergadura y toda responsabilidad pública tiene grado de sacrificio, menos tiempo con la familia, son muchas horas las que se pasa uno en la gestión pública, pero sabia que todo no era color de rosa.