Santa Pola conmemorará el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ con charlas formativas y un taller de arte urbano para jóvenes y adultos. Las concejalías de Cultura y Juventud apuntan que se ha preparado una programación así como una campaña con carteles y vídeos promocionales para sensibilizar a la población, "reivindicando la igualdad, la solidaridad y el respeto a la diversidad afectivo sexual y de género, la diversidad de identidades y el amor libre". Las propuestas también vienen del grupo Convipola, formado por representantes de igualdad del profesorado de primaria y secundaria de los centro educativos de la villa marinera.

La campaña llevará el nombre “Santa Pola inclusiva, Santa Pola orgullosa” y tendrá el lema de la mítica canción Love is in the air para lanzar un mensaje de inclusión y normalización de todos los roles de identidad género y orientación sexual, apuntan desde el Consistorio. Para ello se publicará también un vídeo promocional en el que se verán representados distintos colectivos en algunas localizaciones turísticas de Santa Pola, con una versión de la canción "Love is in the Air" a cargo del grupo santapolero Lord Byron and The Ambassadors.

Programa

La primera actividad será una conferencia de la historia LGTBIQ que se titulará “Cómo salir del armario en los 60, 80 y 2000”, que vendrá de la mano de la Asociación Entendemos LGTBI. Intevendrán Roberto Robertina, Carlos Lamm y José Valero que abordaran la historia real de tres personas de diferentes edades, quienes personalizan la 'realidad' LGTBI de una forma amena, 'blanca', cercana, pero sobre todo realista. Se aprovechará para hablar de los avances en derechos LGTBI en España en los últimos cincuenta años. La sesión será en la Biblioteca Municipal el lunes 28 de junio a las 19:00 horas.

También habrá una charla formativa sobre orientación sexual e identidad de género y atención a personas LGTBIQ, a cargo de la asociación Alicante Entiende, que tratará de sensibilizar para acabar con la múltiple discriminación por razón de discapacidad y orientación sexual, identidad de género y expresión de género. La charla será impartida por una psicóloga-sexóloga y un trabajador social en el Centro Cívico y Social el miércoles 30 de junio a las 12:00 horas.

Habrá también un taller de arte participativo a cargo del grupo de arte urbano Zarvabarroso. Se desarrollará el Proyecto Identidades de pintura mural que se basa en la participación del público para crear un collage de personajes ficticios en formato retrato con múltiples maneras de entender la identidad a través de la expresión de cada participante.

La esencia del proyecto es usar el arte urbano mediante el graffiti para crear esas identidades como huella de toda persona que decida intervenir en la obra y de empoderamiento en el caso de ser parte de un colectivo, apuntan desde el Consistorio. El taller es para un máximo de 20 participantes en el Parque Sorolla el viernes 2 de julio a partir de las 19:00 horas.

Protección Internacional

Elche Acoge realizará un taller informativo de sensibilización de protección internacional y LGTBIQ. Se realizará una conferencia sobre libertad sexual y persecución que estará dedicada a la protección internacional por motivos de orientación sexual.

Se definirán conceptos como asilo/protección internacional, tramites y dificultades en el proceso no sólo de integración social en la sociedad de acogida sino también, los trámites administrativos para el reconocimiento de la protección, listado de países en los que, la homosexualidad es un motivo de persecución, acoso e incluso pena de muerte. La sesión tendrá lugar en el Baluarte del Duque el martes 6 de julio a las 19:00 horas

Inscripción

Todas las actividades requieren inscripción previa llamando al 966696208 o a través del correo participa@santapola.es

Desde el Ayuntamiento apuntan que la Biblioteca Municipal ha planteado diseñar una placa de metacrilato para colocarla en espacios municipales con el texto ESPACIO INCLUSIVO / ESPAI INCLUSIU para destacar "que Santa Pola es un municipio donde cabemos todas y todos, que somo un municipio inclusivo". Esta actuación está financiada a través de fondos de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.