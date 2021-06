Compromís critica la pérdida de una subvención para luchar contra la violencia machista Santa Pola

Compromís per Santa Pola ha denunciado hoy en un comunicado que el Ayuntamiento de Santa Pola ha tenido que devolver una ayuda, por valor de 35.360 euros, que estaba destinada a contratos de agentes de Igualdad. Según la nota, el Partido Popular "está abandonando a las mujeres de Santa Pola" al tiempo que se tilda de "machista" al equipo de gobierno por "dejar sin recursos la lucha contra la violencia machista en el municipio. Para la formación nacionalista, "el gobierno actual del Ayuntamiento es una de las peores calamidades que ha tenido el Partido Popular. No tienen bastante con su inoperancia absoluta sino que también dejan a los pies de los caballos a las personas más vulnerables del municipio".

La portavoz de Compromís, Anna Antón, asegura que "Santa Pola no se merece un gobierno de ultraderecha que no cuida a su gente y no duda en dejar atrás a los que más lo necesitan. La lucha por la igualdad no puede quedarse en un mero eslogan. Hacen falta recursos. Consideramos una prioridad entre las políticas que desarrolla el Ayuntamiento. Nos estamos jugando la vida y el bienestar de muchas mujeres de Santa Pola.