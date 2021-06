El Tribunal de Cuentas archiva la denuncia contra el PP de Crevillent por la contrata de Jardines

Los populares, en un comunicado, recuerdan que Ciudadanos presentó en el Tribunal de Cuentas el 25 de febrero de 2019 una denuncia, después de haberse cerrado la Comisión de Investigación instada por Ciudadanos en el Ayuntamiento de Crevillent. Se creó el 7 de julio de 2017, y tras numerosas sesiones, se finalizó en la sesión de 18 de febrero de 2019 con el trámite de conclusiones. "Únicamente el Grupo de Ciudadanos instigador de la Comisión concluyó la existencia de graves irregularidades, a pesar de que la gestión del contrato de la jardinería municipal fue ampliamente explicada por los técnicos municipales y los concejales y alcalde del Grupo del PP", dice el comunicado.

Según los populares, "el grupo municipal de Ciudadanos, con una finalidad electoralista antes de las elecciones municipales de mayo de 2019 y con el único ánimo de desprestigiar al PP local y de criminalizar y hacer daño económico y personal al alcalde y a los concejales de Contratación y de Jardines del PP, presentaron una denuncia ante el Tribunal de Cuentas que la Fiscalía asumió el 4 de junio de 2019 e inició la investigación de oficio, al no personarse el concejal portavoz denunciante, el señor José Javier Soriano ante el Tribunal de Cuentas. También afectaba a los funcionarios responsables, ingeniero técnico y el Interventor de Fondos del Ayuntamiento", asegura el PP.

Según la nota de los populares, tras una amplia investigación y después de haberse remitido por el actual Ayuntamiento gobernado por el Tripartito toda la documentación e informes solicitados desde el Tribunal de Cuentas, el acuerdo de 1 de junio de 2021 de la Sección de Enjuiciamiento nº1 del Tribunal de Cuentas archiva el expediente del Ayuntamiento de Crevillent por irregularidades contables y pagos indebidos a la empresa de jardinería “GEAMUR S.L.U. ”El Tribunal tras la fase instructiva y recabar todos los documentos y pruebas, declara expresamente que ninguna de las 3 causas de la denuncia son ciertas".

El PP pasa a continuación a enumerar el contenido de las mismas:

1ª) Se afirmaba que la empresa GEAMUR, con el conocimiento del Ayuntamiento, no mantenía las zonas ajardinadas de varios polígonos industriales, acreditándose que era incierto porque la empresa sólo venía obligada a atender las zonas verdes de dotaciones públicas recibidas en firme por el Ayuntamiento y que constaban en el pliego de condiciones técnicas de la licitación. La empresa ofreció como mejora gratuita atender en el futuro las nuevas zonas verdes que se recibieran de los polígonos nuevos por el Ayuntamiento durante el contrato. Al no haberse recepcionado urbanísticamente el sector R-10 ni el Polígono de La Cerámica por el Ayuntamiento, la empresa no estaba obligada a realizar los trabajos de mantenimiento allí.

2º)Respecto a la existencia de pagos indebidos por duplicidad, al pagarse nuevamente facturas de herbicidas, insecticidas, abonos y tratamientos extraordinarios, como el picudo que ya estaban incluidos dentro del precio anual de mantenimiento del contrato, el Tribunal declara claramente que la empresa de acuerdo con el pliego de condiciones sólo cobró la compra de los productos para esas actuaciones extraordinarias, aportando la mano de obra gratis. Era sólo en las actuaciones ordinarias de prevención fitosanitarios donde estaba obligada a aportar tanto los productos como la mano de obra.

3º) Respecto a que se pagaba dos veces por el uso de la maquinaria, que ya estaba incluida en el contrato, al igual que en los productos fitosanitarios, la empresa estaba obligada dentro del precio a aportar la maquinaria para las actuaciones ordinarias, pero en las actuaciones extraordinarias (caída de árboles, limpieza de plagas, etc..) la empresa estaba obligada a aportar la mano de obra pero el alquiler de las maquinas corría a cargo del Ayuntamiento.

Asencio manifiesta que “todo esto ya fue explicado tanto por mí como alcalde y por los concejales delegados, como jurídica y técnicamente por los técnicos municipales . Pese a ello, el grupo de Ciudadanos desde una total falta de inteligencia y de comprensión de este tema, o bien desde la más abyecta falta de escrúpulos, aún estando durante año y medio en interminables comisiones, declaraciones de técnicos, proveedores, empresa, concejales y Alcalde con aportación de infinidad de documentos, prefirió presentar una denuncia que nunca es agradable tener que soportar y que hasta que no se resuelve, daña irreparablemente el honor y el prestigio de las personas”.

Finalmente el portavoz adjunto del PP añade que “una vez más , se ha hecho justicia al final, después de otra persecución judicial en la que ha terminado declarándose la inocencia del Gobierno local del PP , como en todas las causas anteriores a ésta”.