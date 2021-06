La acampada frente al mar crece por el efecto llamada desde las redes sociales

La acampada en entornos naturales como el Cabo de Santa Pola también es un acto reflejo para muchos turistas que ya llegan a la zona recomendados por familiares y otros visitantes, que incluso dejan reseñas positivas en portales especializados de autocaravanas por internet. Este puede ser uno de los motivos por los que no se frene este efecto llamada que ahora también resulta muy fácil desde las redes sociales.

En algunos de estos foros se aprecian usuarios que proponen acudir al entorno del faro para pernoctar y advierten de sitios prohibidos como las Salinas, sin pronunciarse sobre los límites que también tiene el Cabo o El Pinet. También hay vecinos que intentan informar de la regulación municipal en estos portales para prevenir al visitante que puede desconocer qué normativa específica hay.

Esta alerta también salta desde algunos portales de viajes especializados donde sí que recomiendan preguntar antes a las autoridades locales. A pesar de ello, se dan casos de usuarios que hacen caso omiso a las indicaciones o incluso creen que no están cometiendo ninguna infracción, por lo que resulta muy común ver personas preparar su mesa y un buen aperitivo junto a la autocaravana mientras leen un libro. Luego llega la noche y algunos permanecen en el lugar porque puede verse el contraste de la carretera del Cabo en penumbra y algunas luces encendidas que indican que hay residentes temporales.

El hecho de que un buen número de visitantes decidan apostar por entornos naturales en lugar de acudir a lugares habilitados para pasar la noche también ha debilitado en parte al sector del camping. Según apuntan desde el camping Bahía de Santa Pola, el primero que se creó en la localidad, la ocupación que se espera por el puente de San Juan es de un 75%, es decir, algo más de 300 parcelas.

Indican, además, que entre semana la ocupación baja y que los resultados podrían ser mejores si se incentivase que los turistas pernocten por la noche en este tipo de establecimientos «porque cada caravana que se ve en el Cabo no se ve aquí» apuntan. En este sentido coinciden con colectivos ecologistas en la idea de que hay visitantes que luego no cumplen las normativas y sacan toldos y otros elementos que no están autorizados en las playas.

Apunta, por otra parte, que el principal cliente que están registrando este año es nacional y sobre todo procede de la provincia o de otras provincias cercanas, notándose un descenso del volumen de turista internacional, teniendo en cuenta que continúan ciertas restricciones de movilidad debido a la pandemia de coronavirus.