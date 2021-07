La cala dels Gossets de Santa Pola, una playa con instinto animal

Esta playa natural fue declarada en 2018 como el mejor destino turístico nacional amigable con los animales. El premio lo otorgaba el portal especializado Travelguau. Aquella distinción le dio renombre a la zona y la situó como uno de las mejores espacios naturales para perros en la provincia. Muchos son los turistas que recalan en Santa Pola porque antes se encontraron buenas reseñas por internet de la zona, como puede ser el caso de Ana Belén y Sonia García, dos hermanas de Toledo que veranean por primera vez en la villa marinera y se sentían complacidas de que puedan ir acompañadas de sus dos perritas.

«Hay mucha tolerancia y no te miran mal porque todos traen sus mascotas», señala una de las hermanas mientras la otra muestra una sonrisa de oreja a oreja «porque me encanta la naturaleza, y esta no es la típica playa artificial con arena amarilla», relata refiriéndose a esta tercera cala del Cuartel bajo del faro.

La mayoría de usuarios que se pueden ver junto a sus perros estos días suelen ser turistas nacionales, una buena parte de Madrid y otras zonas del interior del país, así como residentes de la propia provincia. La presencia extranjera, más limitada que otros veranos.

La mayoría de veraneantes coinciden en que este espacio cubre las necesidades para los animales y todos coinciden en que es positivo que haya un agente de seguridad que se encargue de controlar que cada animal que entra tiene el microchip y toda la documentación en vigor en cuanto a vacunas, por ejemplo.

Aún y así, algún que otro usuario agradecería que hubiera más información en este sentido porque reconocen que la primera vez que vinieron les pilló por sorpresa el tener que mostrar cierto papeleo sobre la mascota. Y se han dado casos de usuarios que tienen que volver a casa, algunas veces a varios kilómetros, porque no tienen cómo acreditar que todo está en regla.

Por otro lado, una parte de los bañistas lamenta que esta cala se queda pequeña. Virginia López, madrileña con residencia en la villa marinera, explica que el margen que tiene su galgo para correr y bañarse es corto. «También faltaría alguna ducha para que los animales no vuelvan llenos de arena y algún bebedero», apunta.

Sin embargo, el mayor problema que detecta es que no hay ningún vallado que delimite la playa, por lo que hay riesgo de que los animales se expongan a atropellos si se dirigen hacia la carretera del cabo.

Desde la concejalía de Playas señalan que están valorando la opción de adoptar más medidas de seguridad de cara a las próximas temporadas. «He planteado el cerramiento y es algo a estudiar, además de nuevos servicios», explica Jorge Díez, edil del área. Aún y así señala que antes tienen que evaluar el coste para encajar partida.

Hay usuarios que también reclaman baños públicos en la cala porque entienden que para usar el baño del chiringuito tienen que consumir.

Por otro lado, la playa este año se encuentra algo más erosionada, con menos arena y rocas que pueden dificultar el paso. Desde Playas lo achacan a que este ejercicio ha sido especialmente activo en cuanto a temporales marítimos «y esta cala es una de las más expuestas a la naturaleza», aclara.