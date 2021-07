«En Santa Pola se vivía de espaldas al mar, y ahora vienen atletas olímpicos a entrenar»

Julio Baeza reconoce que está siendo una etapa muy compleja porque aunque Santa Pola sea un municipio turístico no siempre se puede priorizar la promoción de la localidad, y menos en medio de una pandemia. Aún y así, Julio Baeza cree que Santa Pola brilla más ahora aunque faltan infraestructuras.

¿Qué quería hacer de Santa Pola cuando empezó como concejal de Turismo?

Empezamos con muchas ganas de reactivar el tema turístico. Se había entendido el municipio como destino de descanso y venían familias. Quería darle la vuelta al no haber oferta de ocio nocturno por denuncias previas y ser una zona saturada. Teníamos la idea de crear festivales, volver a potenciar eventos deportivos como la media maratón, la travesía a nado. El primer año lo conseguimos, con cifras récord, intentamos hacer actuaciones para la juventud y llegó la pandemia que nos ha frenado un poco. Decidimos cambiar la estrategia.

¿Cómo?

Santa Pola tiene un 70% del territorio protegido natural. Con el covid venia muy bien estar al aire libre y el deporte. Iniciamos varias campañas como ‘Santa Pola te espera’ para que la gente viniera a disfrutar según lo que las restricciones permitieran como hacer deporte, la gastronomía, la cultura. Eran actividades que se podían seguir haciendo. Las campañas fueron muy bien.

Falta invertir en infraestructura. El paseo Adolfo Suárez dio mucha vida y hay que hacer lo mismo hasta Santa Pola del Este»

¿Han detectado nuevo público que viene ahora y antes no lo hacía por cercanía?

Sí lo hemos notado. Los meses de pandemia subías a la sierra de Santa Pola y no cabía un alfiler, el paseo marítimo los fines de semana, hasta que prohibieron que viniera gente de fuera por las restricciones, también estaba lleno, por lo que sí que ha funcionado. Y cuatro años atrás veías que estaba un poco muerto el pueblo y ahora está lleno. Creo que las campañas han servido mucho.

A nivel de infraestructuras hay una percepción de visitantes de que Santa Pola está como hace treinta años. ¿Comparte la opinión?

Hemos pillado mala época. Cuando entramos nos tocó el plan de ajuste y un déficit económico terrible. Hace falta invertir en infraestructura. El paseo de Adolfo Suárez dio mucha vida y hace falta hacer lo mismo, aunque sea paso a paso desde el Ayuntamiento hasta Santa Pola del Este. Es importante acometer cuanto antes una actuación así como en el centro.

¿Qué planes hay?

Se está contemplando cómo potenciarlo pero es muy difícil por la situación económica y por el dinero que se ha invertido en servicios sociales que no se puede invertir en infraestructura.

Y a nivel deportivo...

Estamos viendo la manera de subvenciones para crear más infraestructura. En Gran Alacant hace falta un campo de fútbol y estamos valorando cómo hacerlo. Hacen falta más pistas de pádel e ir renovando, seguramente se hará pero seguimos con el presupuesto de 2018.

¿De qué manera repercute no tener las cuentas aprobadas?

Es un hándicap, se está luchando mucho pero tenemos carencias de personal y está costando salir. Quiero pensar que cuando se aprueben se invertirá en infraestructuras. Ahora hay proyectos que van por subvenciones de Diputación y que ya anunció la alcaldesa como rehabilitar la muralla del Castillo para que fuera transitable. También está la reforma del polideportivo o hacer un sombraje en la Glorieta.

Con la pandemia cambiamos la estrategia para potenciar la visita a entornos naturales y fomentar el deporte»

Tendrán encaje en este próximo presupuesto?

En teoría es a corto plazo y debería verse antes del fin de esta legislatura, si no algo mal hemos hecho. En el caso del polideportivo ya vamos a contratar la empresa que va a hacer el proyecto. Se que también están con el pliego de la basura y de la luminaria, que la alcaldesa anunció que quería hacer algo distinto que iba a asombrar turísticamente.

Empezamos otro verano con el chiringuito Peña Grande abandonado en el paseo…

Por lo poco que se el problema vino cuando se hizo el cambio con el pliego de los chiringuitos, que a mi parecer no fue bueno porque tiene muchos impedimentos. No dejan música y si no hay música en un chiringuito de playa...

Santa Pola está dentro del programa Segittur dependiente del Ministerio, ¿en qué beneficia?

Estamos como servicio inteligente, en el máximo nivel, y eso contribuye para optar a ayudas y subvenciones.

¿Qué actuaciones se pueden cubrir?

Muchas, ahora han sacado de un plan de sostenibilidad hay inversiones para infraestructuras de paseos, de alcantarillado, hay muchos millones de euros que se van a ofertar a los municipios.

Sobre la eterna reivindicación de los puestos de pescado, ¿habrá una transformación pronto?

Al no depender del Ayuntamiento estamos supeditados a lo que indique Conselleria. No podemos meter mano, sigue bloqueado y lo hemos peleado pero no hay avance.

Si la gente se empadronara y recibiéramos categoría de ciudad tendríamos más ingresos y daríamos más servicio»

¿Atraviesan buen momento los deportes náuticos en Santa Pola?

El problema que hemos tenido siempre en Santa Pola es que vivíamos de espaldas al mar, no se le daba mucho protagonismo. En colaboración con centros como el club náutico se están haciendo campañas para potenciar el deporte náutico. Se han hecho campeonatos de windsurf, vela, remo. También está el paddle surf con otras escuelas y estamos ayudándoles en la promoción porque es una riqueza para Santa Pola. Están viniendo atletas y regatistas olímpicos a entrenar aquí, y eso tiene mucho mérito porque es gente con un poder adquisitivo alto y vienen todo el año porque dicen que las condiciones que hay en Santa Pola las tienen en pocos sitios.

¿Como evitar que una parte de los edificios queden relegados a segunda residencia?

Para eso hay que dotar de servicios durante todo el año, pero el médico y los hospitales no dependen de nosotros y el problema es que pasamos de 30.000 a más de 200.000 habitantes en verano y los servicios son los mismos. Igual se puede lanzar una campaña para que la gente se empadrone porque se que hay unos 10.000 más viviendo regularmente fuera de lo que marca el censo. Si la gente se empadronara y recibiéramos una categoría de ciudad tendríamos más ingresos y daríamos más servicios.