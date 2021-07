La oposición urge inversiones para Santa Pola tras tres años prorrogando los presupuestos

Santa Pola está solo a tres meses de cumplir tres años con un presupuesto prorrogado. El actual equipo de gobierno, del PP, lleva trabajando en las futuras cuentas desde la investidura mientras que los grupos de la oposición llevan meses reclamando que se aprueben ya porque entienden que se está paralizando la administración.

El equipo de gobierno justifica ahora la tardanza porque se ha hecho ajustes en el apartado de Personal y la Intervención tiene que dictaminar, aunque ya en abril se anunció que podría ser inminente la aprobación de las cuentas.

Lorenzo Andreu, portavoz del PSOE, critica la demora «porque cuando las vayan a presentarlas solamente será para dar cuenta de lo que han hecho». Tilda de «inconcebible» que haya pasado la mitad de la legislatura «y no hayan sido capaces de presentar ningún presupuesto cuando se han gastado 14.000 euros en una empresa para que hiciera los presupuestos del 2020 y 2021 y ni con ayuda externa han podido», haciendo referencia a la empresa que según el ejecutivo local sólo asesora.

Hace tres meses el concejal de Hacienda. José Pedro Martínez, alegaba a preguntas de este diario que se habían generado ciertas dificultades por la bajada de ingresos de dos millones (relacionados con la pandemia de coronavirus) que ha dificultado cuadrar las cuentas, aunque aseguraba que se estaban pagando las facturas y que se han ajustado los gastos.

También entonces el ejecutivo local señalaba que el presupuesto estaba ya terminado y que el único paso era que pasase por Intervención para que los grupos municipales pudieran revisarlo antes de aprobarse en el pleno, que estaba previsto para abril. Más de 90 días después las cuentas siguen sin salir.

Desde Hacienda aclaran que no habrá variación económica al borrador que ya anunciaron en su momento de 31,9 millones (2,1 millones menos que el 2018) y justifican la demora a que se está adaptando el catálogo de Personal a la plantilla actual al no tener RPT para que este próximo presupuesto acabe con un déficit en materia de personal por el que, según el concejal, «hay muchas plazas pero infradotadas, eran cuestiones a resolver y había que unificar necesidades», resalta Martínez.

Desde Compromís apuntan que siguen con la misma información desde hace meses: «un borrador que no tenía ningún tipo de informes ni de documentación, solo números, y que no ha llegado a ningún lado», señala Ana Antón, portavoz de la coalición. Al mismo tiempo apunta que hicieron aportaciones al presupuesto a finales de 2020 «pero tampoco hemos tenido contestación sobre estas, si las van a tener o no en cuenta».

Desde Ciudadanos tampoco entienden el retraso y lamentan que el equipo de gobierno se escude en que todo depende de la interventora. «En Santa Pola nos hemos acostumbrado a que pasen los años sin haber aprobado los presupuestos municipales, lo que debería ser una anormalidad. Si algo deberíamos haber aprendido de la pandemia, es que tenemos que estar preparados para afrontar cambios de forma rápida y sobreponernos a las adversidades», destaca Ramón José García, portavoz de Ciudadanos. Critica que el borrador que le facilitaron no está demasiado pormenorizado.

Con ello el edil entiende que al no tener aún cuentas, «todo hace pensar que los proyectos ya aprobados por la Diputación se van a desarrollar al final de la legislatura, cuando las necesidades de mejora de infraestructuras se ven día a día y los ciudadanos hacen uso de ellas a diario».

Desde Vox apuntan que no tienen «ninguna noticia al respecto, ni hay presupuestos ni tampoco veo yo que se vaya a producir este hecho pronto, estamos carentes de información. El portavoz del PP dijo que quería tener con nosotros una junta de portavoces pero hace más de dos semanas, de momento nada», ataja Mireia Moya edil de la formación.