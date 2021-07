Carlos A. Durá: «Santa Pola tiene mucha masa forestal seca, atacada por plagas y con riesgo alto de incendios»

La misión de Carlos A. Durá: acelerar la declaración de paraje natural para la sierra y el cabo y concienciar sobre el medio.

¿Qué les motivó a iniciar este movimiento ecologista?

En la mente de muchas personas siempre ha estado la idea de dar un paso adelante con la protección de la sierra, puesto que se han realizado bastante acometidas nefastas por parte del Ayuntamiento para el medio ambiente. Posiblemente que acordásemos montar el grupo fue motivado por la masacre que se realizó a un zorro que estuvo toda la noche moribundo hasta que una persona lo descubrió por la mañana. Movimos el tema por las redes y tuvo un eco importante.

¿Ya habían encontrado otros casos de animales salvajes muertos?

Anteriormente aparecieron varios zorros también muertos, no tenían signos de violencia, de disparos, pero cabía la posibilidad de que hubieran sido envenenados. Hasta ahora no lo hemos podido evidenciar porque es muy complicado realizar la autopsia, debe ir en sintonía con administraciones.

¿No está bien controlada la caza en entornos naturales?

Durante el periodo en el que está levantada la veda se ve la enorme contaminación que produce la caza con el tema de plomo, cartuchos que encuentras por cualquier punto, y luego está la seguridad de las personas. Antes de crear el grupo hicimos una performance en la Torre Escaletes con cartuchos recogidos y gente con familias nos comentaron que habían sentido miedo al oír disparos. El tema de seguridad es muy importante. Hemos estado viendo, además, que este grupo de caza tiene una serie de privilegios que a raíz de lo que nos enteramos son bastante sorprendentes.

«La masacre que se cometió con un zorro que estuvo toda la noche moribundo pudo motivar que creáramos el grupo»

¿Cómo cuáles?

En el sentido de que están utilizando medios municipales para sus fines, algo que está en contra de la mayoría de la población, que es contraria expresamente a que haya caza en la sierra, y otros que no tenemos evidencias.

¿Cuáles son sus principales metas?

Nuestro principal objetivo es que se declare la sierra y el cabo de Santa Pola paraje natural municipal. Los trámites están iniciados y estamos en ello. Proteger y defender el medio ambiente, la fauna, la flora y fomentar políticas medioambientales entre la población. También exigir a las administraciones que cumplan con la normativa medioambiental, defender el patrimonio cultural, paisajístico, arqueológico… la sierra es un arrecife fósil de coral y tiene una riqueza impresionante. Nos sorprendemos al visitar rincones no muy transitados. Tenemos también actividades previstas como talleres y campañas de divulgación entre personas y colegios para promover esta implicación. También es necesario denunciar ante la justicia las infracciones que se cometan. Defender el hábitat y el ecosistema, promover campañas.

Cree que la administración les escuchará?

Pensamos que debemos ir en esa dirección y me gustaría agradecer la sintonía con el concejal de Medio Ambiente. Es muy paradójico porque es un Ayuntamiento muy conservador, y estamos teniendo una colaboración.

¿Se están implicando otras administraciones en el bien del entorno natural local?

Ahora hay un proyecto que desarrolló la Diputación para obras de mejora de la masa forestal de la sierra de Santa Pola. Esperamos que esto cuaje lo antes posible, y es nuestro intención colaborar para que se aplique lo más rápidamente posible, porque hay mucha masa forestal seca, también atacada por escolítidos perforadores, que es el ataque de una plaga, luego el riesgo de incendio es muy alto y todas estas medidas son muy urgentes.

¿Harán aportaciones para el futuro paraje natural?

Hemos participado y queremos hacerlo también en el plan gestor. Lo más urgente es que la sierra y el cabo sean declarados paraje natural y eso conlleva aplicar tipo de acciones como el proyecto de obras de mejora forestal, porque, por ejemplo, hay cantidad de restos de tuberías de pwc inutilizadas en muchos sitios de las sierras, hay basura y escombro en muchos lugares. Hay que parar que siga habiendo actuaciones contrarias en el medio ambiente. Cuando se declare se tendrá que cambiar la dirección para que se empiece a regenerar.

¿Qué impacto tiene la sierra?

Tiene mucha afluencia desde los últimos años, y es una presión de senderistas, ciclistas y demás que está siendo bastante negativo en alguna zonas. Cuando sea declarada paraje habrá que armonizarlo para que sea sostenible y que las personas puedan seguir acudiendo, pero sobre todo que sea seguro.

Igual ocurre con el Cabo con caravanas y coches que paran donde no deben...

Tendríamos que sentarnos a consensuar con los diferentes implicados para buscar la medida más razonable, que haya sentido común. No se trata de prohibir si no que se apliquen medidas que sean sostenibles. Si uno se da una vuelta por la zona del Cabo está bastante descontrolado, se mete gente por todos lados y habría que regular que no haya tanta presión de coches, habría que racionalizar. Buscar el equilibrio entre limitar y dar acceso a las personas.

«Hay que armonizar la sierra porque se aprecia una presión de senderistas y ciclistas que está siendo muy negativa»

¿Falta promoción del patrimonio arqueológico?

La riqueza que tiene Santa Pola a nivel arqueológico es impresionante, ha aflorado poco fuera y le falta protección y darle valor. No soy experto pero si se quiere que tenga eco tienen que cambiarse muchas de las maneras que se tienen de operar en este sentido. Siempre se ha estado actuando en esta misma dirección, lo propio es cambiar esa dinámica para conseguir otro resultado. Aquí todo el mundo habla que haya otro tipo de turismo que no solo sea sol y playa, pero tienen que estar bien presentados para que sean atractivos para el visitante.

¿Tienen sede para trabajar?

Nos hace falta y hablando con el concejal le comenté que un sitio ideal sería si tuvieran una estancia en el CIMAR. Eso pertenece a Cultura y estamos a la espera.