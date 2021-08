Protesta en Crevillent contra la denuncia de Vox por colgar la bandera LGTB en el Ayuntamiento

Aún y así, activistas LGTBI han querido volver a mostrar su indignación por lo que consideran varios pasos atrás. "No vamos a permitir este retroceso social, no permitiremos la involución que nos impida poder salir a la calle sin el miedo de lo que nos pueda ocurrir, y no vamos a permitir la invisibilidad ni el rechazo institucional", apuntaba una integrante de una de las asociaciones, al tiempo que insistía que no se puede tolerar "más desprotección ni miedo pero sobre todo no más intentos de boicotear a una población existente, real y cada vez más visible".

El alcalde ha insistido en que "no queremos convertir esta concentración en algo negativo aunque la causa sí lo sea. No es un ataque al alcalde, ni a la concejal Ana Vanesa Mas, es un ataque a lo que representa una sociedad plural. La mayoría del pueblo es tolerante, diverso, plural, pese a que algunos digan lo contrario", reprochaba.