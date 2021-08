Santa Pola lleva desde 2018 sin sacar la contrata de recogida de basuras

Lo que queda claro es que el contrato que había en vigor hasta finales de 2018, después de agotarse una prórroga forzosa, databa de 2006 y la realidad en Santa Pola ha cambiado en 15 años, por lo que resulta urgente para muchos residentes que se amplíen ciertos servicios.

Hay que partir de la base de que en estos tres lustros se han censado unos 4.300 residentes más, que suponen un aumento de la población de un 13%, lo que indica también que hay más zonas de expansión, como Gran Alacant, que durante los últimos años han reivindicado inversiones para el barrio en materia de limpieza viaria. Sin contar con que en verano se dispara la afluencia turística y se llega incluso a cuadriplicar la población.

En cuanto a los avances sobre el futuro servicio, el concejal de Contratación, José Pedro Martínez, insiste que los pliegos están y que sólo faltan los informes preceptivos, sin que haya trascendido qué mejoras se contemplarán finalmente para reflotar el servicio. Desde la concejalía ponen septiembre en el horizonte como fecha para aprobar por pleno el proyecto y que pueda salir a licitación.

Sin embargo, desde la oposición reprochan que hace un mes el ejecutivo local los citó para mostrarles el expediente sin que ese encuentro se haya materializado aún.

Desde el PSOE critican los retrasos para sacar adelante el contrato. «El Ayuntamiento ha pagado 14.000 euros más IVA a una empresa para hacer el pliego hace más de un año. Se entregó un borrador que el equipo de gobierno tiene que revisar entero y modificar», reprocha Lorenzo Andreu, portavoz de los socialistas.

Cs recrimina que no haya información sobre el proyecto y que las facturas del pago a la adjudicataria pasen por junta de gobierno en lugar de por pleno. «Dicen (refiriéndose al PP) que lo tienen todo, pero siempre está en un cajón y nadie puede verlo», apunta Ramón José García, portavoz de Ciudadanos. Desde Vox apuntan que saben que se está preparando, «pero no tenemos constancia de cuándo se va a sacar, no hay nada definitivo y espero que venga pronto», alega Mireia Moya, portavoz de la formación.

Compromís, por su parte, indica que en la legislatura pasada (cuando un edil de la formación llevaba el área de Limpieza viaria), «dejamos unos pliegos prácticamente acabados que, cuando el PP llegó al gobierno, decidieron rechazar para encargar unos nuevos a una empresa privada», afea Anna Antón, portavoz de la coalición. Al hilo, apuntan que «no sabemos absolutamente nada, aunque lo hemos preguntado en muchísimas ocasiones y nos han convocado a reuniones para tratar el tema que nunca se han celebrado». Aseguran que tampoco han tenido oportunidad «de hacer propuestas formales, ya que no se nos ha dado la opción».

Desde Compromís creen urgente que se mejoren las frecuencias de recogida de basura, solucionar la recogida de reciclaje en la zona norte, donde la recogida se hace puerta a puerta, así como crear un eco parque móvil, entre algunas prioridades.

La Concejalía de Limpieza viaria se defiende y resalta que al inicio del mandato se encontraron «un borrador a penas útil», en relación a los pliegos que empezó el cuatripartito. Según Encarnación Ramírez, edil del área, «los técnicos municipales recomendaron externalizar el servicio de redacción por la complejidad de este contrato, ya que comprometerá al Ayuntamiento durante más de una década, por lo que es necesario asegurarse de que cumple todas las necesidades de la realidad actual del municipio», expone.

La edil matiza que se están realizando labores administrativas adicionales para sacar la licitación, como el estudio de estabilidad presupuestaria o consulta a operadores de mercado. También aprovecha para reprender la gestión anterior porque entiende que «la redacción del proyecto debía haberse iniciado como muy tarde en 2016, puesto que un periodo de dos años es razonable para una licitación de esta envergadura».

Sin duda, este es el mayor gasto que tiene la villa marinera, ya que con la contrata anterior en vigor se pagaban de normal unos 3,5 millones anuales, lo que representa casi el 11% de las cuentas municipales.

Más control de contenedores en verano y mayor frecuencia

Diferentes colectivos de Santa Pola como la asociación de comerciantes o la unión de hosteleros han planteado en los últimos tiempos algunas de las mejoras que podrían implementarse en el servicio de limpieza viaria. Ente ellas que se realice una mayor limpieza de los contenedores para evitar malos olores, sobre todo en las zonas turísticas y durante el verano. De igual forma, también proponían aumento de la frecuencia en el servicio de recogida para que los depósitos no se llenen pronto de cartones. Asimismo, otro problema constante en la villa marinera es la acumulación de enseres en la vía pública, ya que hay una parte de los segundos residentes que suelen abandonar muebles, colchones y otros aparatos sin dar aviso al número habilitado por el Consistorio. La nueva contrata podría atajar parte de esta problemática. Residentes del núcleo urbano más alejado del centro, como el entorno de Tamarit o Playa Lisa, también reclaman más limpieza diaria y mantenimiento.