30 metros contra el vandalismo en Santa Pola

Creatividad. Grafiteros de todo el país pintan en el parque Sorolla de la villa marinera un mural gigante inspirado en actividades saludables. El objetivo: fomentar el deporte y hacer atractiva la zona.

Mostrar a las nuevas generaciones que el deporte es una forma saludable de encarar la vida. Esa es una de las pretensiones que el Ayuntamiento de Santa Pola espera haber cumplido esta semana después de que varios artistas plásticos de todo el país hayan pintado un mural de 30 metros en el parque Sorolla. En este grafiti de grandes dimensiones se aprecia un lema a gran escala que reza «El deporte es salud».

Esta actividad se enmarca dentro de la Semana de la Juventud que durará hasta el 13 de agosto. Está adherida, además, a la campaña internacional «Art For Change» que contempla acciones de cambio social a través del arte pictórico en las calles y plazas, y que como indicó en su día Juventud ha estado coordinado en Santa Pola por la conocida artista ilicitana Maria Dolores Mulá.

La iniciativa está enmarcada, además, en el proyecto ‘Versos y Colores’ que inició en el 2019 la concejalía junto a Urbaser, y que tuvo que ser interrumpida por la situación sanitaria por el coronavirus. Ahora se ha retomado y la empresa de limpieza viaria también ha colaborado facilitando materiales a los artistas. «Se han conseguido los objetivos, que eran mejorar la estética del parque, que tenía un muro deteriorado con firmas vandálicas y además se ha lanzado un mensaje con valores. Queremos que cada año se haga un nuevo tramo de este parque», indica Antonio López, responsable del Racó Jove y coordinador de esta iniciativa artística que se ha desarrollado esta semana en la villa marinera.

En total han participado seis artistas de varias provincias como Martz, de Bilbao, que pintó una mujer en una compleja posición de yoga. Califica la experiencia de «guay porque venía desde bastante lejos para pintarlo y estoy muy agradecido porque me han puesto facilidades». Noé Peiró, artista de Gandía, quiso ilustrar a través del remo el esfuerzo y la constancia que dedican los deportistas. Resaltaba que era de los primeros eventos a los que asistía «y no me quedo nada descontento, recomiendo al que está empezando o tenga algo más de recorrido que asista porque es una pasada».

Aitor Juan Quiles, de Elche, apunta que en parques donde transitan jóvenes «es muy positivo este concepto alegre para incentivar el deporte» porque entiende que quedan muchos «espacios grises» que pueden mejorarse en la vía pública con el arte urbano.