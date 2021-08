Un chapuzón más accesible

Sin embargo, hay muchos usuarios con diversidad funcional que lo tienen más complicado para disfrutar de la playa al mismo son que el resto de la población. Y es entonces cuando las administraciones son clave para que también tengan derecho a sacar una sonrisa al pegarse un chapuzón, rodeados en muchas ocasiones de familiares, cuidadores o tutores legales.

Un buen ejemplo son los puntos accesibles de Santa Pola, unos de los mejores valorados de la provincia por las instalaciones de las que disponen y el servicio que presta Cruz Roja, adjudicataria del servicio.

En esta temporada apuntan que se ha dotado de nuevas sillas anfibias para el baño adaptado y los trabajadores de ambos puntos accesibles, ubicados en Playa de Levante y Gran Playa, retoman la asistencia a los usuarios cuando van a entrar al agua, teniendo en cuenta que el pasado verano sólo se ofrecían las sillas anfibias pero tenían que ser los tutores de las personas dependientes quiénes se hicieran cargo.

Esta situación ocasionó una problemática no sólo en este punto accesible si no también en otros de la provincia porque los cuidadores veían inviable que tuvieran que asumir en su totalidad el esfuerzo que supone introducir esta silla especial en el agua, e incluso hubo usuarios de otras partes del país que veranean en Santa Pola que finalmente decidieron no pasar unos días en la villa marinera si no iban a tener medios para bañarse. La medida entonces se adoptó para evitar el contacto debido a las estrictas restricciones sanitarias, y ahora esta asistencia vuelve a tener cabida teniendo en cuenta que la población tiene más conocimiento sobre la pandemia y la mayoría de estos usuarios ya están inmunizados.

Según Miguel Ángel Viqueira, coordinador del servicio de salvamento y socorrismo de Cruz Roja, sólo en junio se contabilizaron 634 usuarios en términos globales en Gran Playa y Levante y más de 150 peticiones para utilizar el mecanismo adaptado de baño. En julio, el último mes con datos cerrados, aumentó la afluencia hasta los 890 usuarios, de los cuáles 670 dispusieron de la silla anfibia. Este año, además, se han incorporado dos nuevas y más hamacas para los mayores.

De igual forma, 220 personas han solicitado el préstamo de muleta para poder desplazarse con comodidad. Este aumento del servicio, que en 2020 era bastante más reducido se debe a que «el año pasado había menor aforo y la gente tenía miedo por la pandemia», apunta el coordinador.

De igual forma, el servicio que llega a los puntos accesibles se ha mejorado teniendo en cuenta que el de Gran Playa, el más amplio, incorpora una carpa anexa que se emplea como punto especial donde los menores con discapacidad y dependientes pueden quedarse con el personal (ocho trabajadores por turnos) para la conciliación laboral, por ejemplo, de sus tutores.