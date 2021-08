El juzgado anula la destitución de un inspector de la Policía Local en Santa Pola

El fallo de esta sentencia, del 10 de agosto, llega en medio de un procedimiento judicial que sigue abierto. Ya en mayo este diario apuntaba que un letrado asesor jurídico externo del Ayuntamiento de Santa Pola presentó una denuncia «tras detectar una serie de irregularidades que le llevaron a describir y denunciar un presunto fraude cometido en la realización del proceso selectivo de una plaza de inspector de la Policía Local» durante el anterior mandato.

El equipo de gobierno, del PP, se defiende de esta sentencia, por la que el Ayuntamiento tendrá que pagar las costas, y ayer respondía que únicamente se anula el acuerdo plenario por un «fallo de forma por considerar que no estuvo motivada la urgencia de incluir el asunto fuera del orden del día». Sin embargo, a nivel municipal siguen manteniendo que el Ayuntamiento hizo lo correcto tras lo que marcaba el dictamen del Consell Jurídic Consultiu «que dice que el funcionario no debía haber sido nombrado funcionario en prácticas» por no haber superado el opositor la formación necesaria para culminar el proceso. Insisten desde el ejecutivo local que la oposición siempre tuvo acceso a la información desde meses antes y que este fallo no modifica el fondo de la cuestión del dictamen aprobado en pleno que era determinar «la ilegalidad en el nombramiento».

Por otra parte, esta nueva sentencia se dicta en el seno de un procedimiento judicial iniciado por el portavoz del PSOE, Lorenzo Andreu, que ataca directamente a la alcaldesa, Loreto Serrano, de hacer un uso arbitrario de la figura de la urgencia para pasar diferentes asuntos por pleno sin estar en la orden del día. En este caso, el juzgado coincide en que no se ha dado el tiempo mínimo que marca la ley para estudiar ciertos expedientes administrativos.

El 26 de febrero de 2020 se acordó por Pleno (con los votos a favor del PP, VOX y el edil no adscrito) la revisión de oficio del nombramiento como funcionario en prácticas del citado inspector de la Policía Local, pero según asegura el PSOE sólo pasó una hora y media desde que la convocatoria de comisión informativa hasta que el tema se trató en pleno. Entienden que el asunto no era urgente y se optó por esta vía, lo que llevó a los concejales a interponer un recurso administrativo de reposición, «que el pleno, a propuesta de la alcaldesa desestimó íntegramente, a pesar de que la Ley estipula claramente que deben transcurrir un mínimo de 2 días entre la convocatoria y la celebración de los plenos». Al hilo, la sentencia indica que en la convocatoria no se concretaron las razones que motivaran esta urgencia por lo que concluye la jueza que «supuso una vulneración del derecho de participación».

Seis investigados por la polémica oposición

La causa judicial por el concurso oposición y el nombramiento de un inspector de Policía Local en Santa Pola sigue abierta. Desde el pasado mes de mayo han sido citados para declarar, en calidad de investigador, seis personas con el fin de esclarecer posibles irregularidades ante un presunto fraude cometido en la realización del proceso selectivo para ocupar esta plaza. Está pendiente que se retomen las declaraciones.