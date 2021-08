Cuando la playa ya no tira tanto en Santa Pola

Aunque este extremo de Santa Pola siga siendo atractivo para muchos visitantes, el comercio de la zona percibe que cada vez las estancias de los que tienen vivienda son más cortas y que ya no se vive esa alegría de antaño. Cada vez es menos común que los tenderos vean crecer a los niños que pasaban por los negocios de barrio cada agosto.

Son sólo impresiones de quiénes sí conocen la zona muy bien, y lo cierto es que hoy por hoy se vive en un mundo tan globalizado que uno desde el móvil ya puede reservar hotel y avión en la otra punta del globo. La multitud de destinos para viajar ha impactado de lleno en aquel concepto de pasar en el apartamento una larga temporada.

La falta de incentivos y de ciertos servicios en la zona, al margen de las playas, hace que fuera del verano sea muy complicado atraer a nuevos residentes y cuando llega septiembre el alboroto se apaga y el comercio que se queda lo sufre. Mientras, sin embargo, una buena parte cierra la persiana.

José Joaquín Esclapez regenta una pescadería en Playa Lisa desde hace tres décadas. Abre de junio a septiembre porque para él es inviable mantener el negocio todo el año ya que son pocos los vecinos que para entonces quedan. Cuando acaba la temporada continúa su actividad en otro establecimiento que tiene en Elche. Narra que esta temporada está siendo bastante más buena que la de 2020, en parte porque la vacunación contra el coronavirus posibilita más movimiento comercial.

Aún y así, siente que antes «se veía más gente mayor con sus nietos, hacían compra y consumían más, había otra alegría y esa gente ya no existe», explica este ilicitano que recuerda cómo Playa Lisa y Gran Playa ya se promocionaba hace cerca de 40 años en varias partes del país como un buen lugar para descansar.

«El ambiente es bueno pero no arreglan nada, venimos año tras año y todo sigue igual, baldosas rotas, el agua se estanca cuando llueve, está todo muy deteriorado y aquí no podemos vivir todo el año porque cierran muchos comercios y no hay servicios», apunta María López Bernal, una vecina de Jumilla (Murcia) que desde 1982 veranea en Gran Playa porque en su día compraron piso. «Nos gusta venir pero entiendo que los que vienen de alquiler y ven esto ya no vuelven», apostilla.

«Va peor el barrio. Esto no lo han enfocado para el turismo, no hay vida, y como el Ayuntamiento no se mueva esto se muere», refiere también María Dolores Selva, otra comerciante veterana encargada de una frutería que en septiembre también cierra.

Lorena Ibáñez, propietaria de un bar en Playa Lisa, enclavado en el perímetro de una urbanización, explica que este verano tienen «ambientillo pero no para tirar cohetes». Señala que hace años se veía mucha más juventud en la zona «pero los que ahora vienen no repiten». Lo achaca, también, al eterno conflicto entre el descanso y la algarabía.

Desde la concejalía de Comercio reconocen que Playa Lisa y Gran Playa necesita un plan de actuación para tratar de desestacionalizar la zona. Nely Baile, edil del área, apunta que van a reunirse con empresarios «para tratar con ellos las diferentes campañas que se pueden realizar durante el año para dinamizar y fomentar aún más el comercio local»

Aún y así, la concejal indica que esta temporada hay repunte de actividad en la hostelería en primera línea. Sin embargo, cuando pasa el verano llega el bajón. A nivel municipal estiman que una buena parte del comercio en ambas zonas abre, sin incidir en si reducen horarios, «pero las ventas bajan porque la mayoría regresa a sus lugares».