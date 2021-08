Compromis pide mejorar la retirada de basura en Santa Pola

El contrato de limpieza viaria, recogida de residuos y limpieza de las playas de Santa Pola, en vigor desde el año 2006 y modificado tres veces en los años 2009, 2010 y 2014, tiene carencias estructurales, como han destacado todos los gobiernos que han pasado por el Ayuntamiento en los últimos años, pero según Compromís "esas carencias estructurales no explican todas las imágenes que estamos presenciando este verano de contenedores rotos y desbordados o de falta de limpieza y malos olores en algunos puntos del municipio".

Para la formación "es imprescindible que el gobierno del Partido Popular deje de dar largas y presente los pliegos para el nuevo contrato de limpieza, pero más importante aún es que vigile escrupulosamente el cumplimiento del actual contrato para evitar muchas de las lamentables escenas que podemos ver en nuestras calles". Añaden que "no es normal que hayan contenedores rotos durante semanas sin que la empresa los arregle o los reponga, que pasen meses sin limpiarlos por dentro, o que la única forma de que se limpie la suciedad acumulada en las aceras y vías de algunos puntos donde se aglomeran varios contenedores es esperar a que llueva".

La portavoz de Compromís per Santa Pola, Anna Antón, afirma que la limpieza del municipio debería ser la máxima prioridad del Ayuntamiento: "no puede ser que nos estemos gastando todos los años más de cuatro millones de euros en un contrato que no se vigila". "No hace falta invertir más dinero, solo es necesario que exista una adecuada supervisión para evitar esta falta de limpieza general que empeora la calidad de vida de la ciudadanía y daña la imagen de nuestro municipio", reclama la concejala.