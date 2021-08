El PSOE de Santa Pola critica la falta de ayudas a la hostelería

"Es una vergüenza que el equipo de gobierno y la alcaldesa dejen tirados a los hosteleros. Este año, la hostelería, todavía no ha podido recuperarse de la pandemia, y la alcaldesa, lejos de ayudar a los negocios de Santa Pola, como hacen otros municipios como Elche, Alicante o Guardamar, les pone la soga al cuello no dejando que se recuperen económicamente", así se ha quejado hoy el PSOE, cuando se cumplen dos meses desde que el gobierno municipal les convenciera para retirar una moción relativa, precisamente, a la necesidad de canalizar ayudas a este sector por la crisis que había generado el covid. Para los socialistas, han pasado dos meses sin haber visto un gesto por parte del PP.

"Rememorando un poco, el pasado mes de junio, el Grupo Municipal Socialista presentó una moción al Pleno para la bonificación del 100% de la tasa por ocupación de terreno de uso público con mesas, sillas y elementos análogos con finalidad lucrativa para la segunda mitad de la anualidad 2021. El equipo de gobierno nos hizo retirar dicha moción con la excusa de “estudiar la propuesta y en unos días os reuniremos para hablar sobre cómo lo podemos hacer”. Pues bien, estamos a finales de la temporada estival y no han estudiado nada, al contrario, ya están cobrando las tasas a nuestros hosteleros y hosteleras", explican los socialistas en un comunicado.

"Tampoco podemos dejar pasar que, a diferencia de otras localidades vecinas, como las nombradas anteriormente, la inactividad del PP de Santa Pola castiga a los negocios de nuestra localidad, puesto que en el municipio no se ha resuelto la segunda fase del Plan Resistir. Es decir, hay muchos autónomos y PYMES en Santa Pola que no han cobrado todavía la subvención que les corresponde debido a la ineptitud de la alcaldesa y su equipo de 'desgobierno'".

Los socialistas considera que "hay algo que brilla más que el sol en Santa Pola, y es la falta de empatía de la regidora por los negocios. Eso sí, para gastarse casi 10.000 euros en luces para las no fiestas, dinero que ha salido de la partida de Comercio y no de la de Fiestas, sí hay dinero. Pero para ayudar a los comerciantes, no", añaden.

"Se confirman nuestras sospechas: cuando la oposición presenta mociones o propuestas para favorecer y ayudar a nuestros vecinos y vecinas, el Equipo de Gobierno nos hace retirar las propuestas para no votar en contra públicamente y quedar bien “cara a la galería”. Pero, como se dice en Santa Pola, “de forment ni un gra”, concluye la nota de los socialistas de Santa Pola.