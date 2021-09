Muerta...esperando una licencia de obras en Crevillent

"Yo llevo diez meses esperando pero sé que hay gente que lleva uno y dos años", asegura

Como tantas historias, su sueño comenzó durante la pandemia. "Vivía en una casa pequeña y decidimos que era el momento de comprarnos nuestra primera vivienda, algo más grande donde estar más cómodos", asegura. Eligieron un solar muy próximo al Ayuntamiento, que había sido sede del casino y que estaba pendiente de construcción desde hace al menos dos décadas. Está en el corazón de Crevillent y quizá ese sea el problema y la lenta burocracia. Buscaron arquitecto, proyecto, financiación... y se fueron al Ayuntamiento de Crevillent con toda la documentación. "Yo llevo diez meses esperando pero sé que hay gente que lleva uno y dos años. Nunca pensé que esto pudiera acabar así", recuerda con cierta tristeza mientras barrunta si mañana jueves repite a la puerta del Ayuntamiento, con la misma o con otra indumentaria, vista la repercusión que ha tenido. "La muerta" asegura que muchos se han parado a hablar con ella, incluso concejales del equipo de gobierno, contra el que nada tiene, más bien todo lo contrario, "aunque si hay un problema en la oficina técnica y está colapsada, lo que tendrán que hacer es resolverlo pero las personas no podemos estar así durante tanto tiempo".

Su obra no avanza porque entre papel y papel, contestación y contestación, pasan una media de cuatro meses "para cambiar unas palabras" y ha comenzado a desesperarse con tanta lentitud. "Estoy cansada de hacer reclamaciones y de preguntar por qué mi licencia no avanza", dice con cierto hastío, al tiempo que recuerda que "yo soy una más, hay mucha gente que está como yo, pero no hace nada. Cuando yo le conté a alguien que iba a pedir una licencia me dijo: ¡Estáis locos!, y es cierto porque esto no avanza". Miembros del equipo de gobierno, bastante estupefactos, tuvieron la oportunidad (única si se quiere ver así) de hablar con "la muerta", cara a cara, y preguntarle, interesarse por su caso y quizá pedirle paciencia. Es lo que se tiene siempre que uno ve con la muerte, que no tiene prisa en volver a encontrarse con ella, y quizá así le va a esta vecina de Crevillent que espera que su iniciativa sirva para algo.

Críticas del Partido Popular

El grupo municipal del PP ha lamentado en un comunicado que los vecinos tengan que manifestarse en las puertas del Ayuntamiento reclamando el desbloqueo en la concesión de sus licencias de obras. Es una prueba más del bloqueo que existe en la gestión municipal del área de Obras y que viene denunciando el grupo Municipal del PP desde mayo de 2020 y nuevamente en febrero de este año.

El concejal titular del PP en la Comisión de Obras, Francisco Verdú explicaba que ya hace más de medio año, que el PP denunció por última vez la desorganización del Tripartito en la Oficina Técnica Municipal, con retrasos en la concesión de licencias. Más de 1.600 expedientes hay acumulados en estos momentos y los propios arquitectos locales se quejaron en 2020 del retraso de un año en la concesión de las licencias. La falta de soluciones del gobierno municipal, ha llevado a esta situación que ha ido empeorando, incrementándose los retrasos.

"Hay más de 1.600 expedientes acumulados y los propios arquitectos locales se quejaron en 2020 del retraso de un año en la concesión de licencias", dice el PP

Verdú señala que esta falta de organización del Tripartito está perjudicando a muchos vecinos que se quieren construir una vivienda y a empresarios, que no pueden ampliar sus negocios. Una vez más, el Partido Popular muestra su preocupación porque hay más demora en la concesión de licencias en la Oficina Técnica.

El concejal del PP lamenta que quienes salen perdiendo de esta situación, por culpa de esa mala gestión, son los vecinos y vecinas de Crevillent, que ven cómo se retrasan meses la tramitación de las licencias. Algunos de estos permisos son necesarios para poder dar de alta el agua definitiva en sus viviendas, o los expedientes extraordinarios de segunda vivienda con retrasos también importantes, que están perjudicando a aquellos que quieren regularizar la situación de su vivienda en el campo. “Y no sólo afecta a los vecinos, también las empresas de albañilería, fontanería, electricidad de Crevillent están siendo perjudicadas económicamente por estos retrasos, en un momento ya de por sí difícil”.

Según el representante Popular, el Tripartito se comprometió en mayo de 2020 a buscar soluciones para agilizar estos expedientes, pero ha pasado ya un año, hay más recursos de personal en la Oficina técnica, pero no se está cumpliendo con lo que prometieron, no se ha agilizado la tramitación de los expedientes y los vecinos siguen sufriendo las consecuencias de estos retrasos. “El único responsable de esta situación, no es la Oficina Técnica, que sigue las indicaciones del equipo de gobierno. El culpable es el gobierno del Tripartito y su falta de iniciativa y de gestión eficaz de los recursos municipales”.