I Premios del Ateneu Popular de Crevillent

Este diumenge 26 de setembre ha tingut lloc al restaurant Las Palmeras l’acte de celebració del tercer aniversari de l’Ateneu Popular de Crevillent, al qual s’han donat els primer premis “Ateneu Popular de Crevillent a l’Activisme Social i Cultural”. A l’acte han estat guardonats, de forma pòstuma, l’activista i promotor cultural valencià Agustí Agulló i Marcos i també l’Associació LGTBI de Crevillent. L’esdeveniment, al qual s’han acollit una cinquantena de persones, ha transcorregut en un ambient distés i de cordialitat, i els àpats han donat pas als discursos de lliurament de premis.

Per començar, s’ha volgut premiar l’Associació LGTBI de Crevillent, sent la seua presidenta, Rosa Morlesín León, l’encarregada de rebre la distinció. Al discurs de lliurament s’ha fet esment de la important tasca que fa este col·lectiu pel que fa a la visibilització i dignificació de les persones amb diferents sensibilitats i orientacions sexuals. També s’ha fet esment de la força i decisió amb que este col·lectiu afronta les actituds discriminatòries i l’LGTBIfòbia encoratjades per l’extrema dreta.

En segon lloc s’ha guardonat el company Agustí Agulló i Marcos, que desgraciàdament ens va deixar fa pocs mesos, sent el seu fill, Lluís Alexandre Agulló i García i la seua esposa, Isabel García i Martínez, els encarregats de rebre l’honor. D’Agustí s’ha lloat amb molt de sentiment el seu compromís incansable amb les causes justes i el seu gran amor per la llengua catalana i pel seu país.