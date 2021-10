PSOE y Compromís per Santa Pola recurren el presupuesto de 2021 por "ilegal"

PSOE y Compromís consideran "inaudito" la aprobación de unos presupuestos sin el visto bueno de la intervención municipal, y aseguran que no han encontrado un ejemplo similar en ningún ayuntamiento de España. Además, tachan de "vergonzoso" el comportamiento del Partido Popular durante el Pleno de aprobación de las cuentas por "las faltas de respeto constantes" que recibió la interventora del Ayuntamiento por parte del concejal de Hacienda, según afirman las formaciones.

El informe de la intervención, firmado el pasado 19 de agosto, que instaba a realizar una serie de modificaciones para cumplir con la legislación vigente, fue replicado con un informe del concejal de Hacienda en el que estimaba parcialmente varias modificaciones, rechazaba algunas y no contestaba a otras, explican los dos partidos en la oposición. "Con este informe de modificación, el concejal de Hacienda presentó de facto otro proyecto de Presupuestos que no ha sido informado por la intervención municipal, tal y como exige la ley", denuncian los grupos firmantes.

Las alegaciones presentadas por la oposición piden la paralización del proceso de tramitación de los Presupuestos, para que la interventora municipal pueda realizar su informe preceptivo, y que vuelvan a ser presentados alpPleno para su aprobación inicial con toda la documentación.

Para el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Lorenzo Andreu, "no es comprensible que después de más de dos años, el concejal de Hacienda no haya sido capaz de presentar unos Presupuestos completos y ajustados a la ley"; asimismo, Anna Antón, portavoz de Compromís per Santa Pola, se pregunta "dónde están los informes de la empresa contratada para elaborar los Presupuestos". Ambas formaciones han censurado la labor del concejal de Hacienda por "su incompetencia manifiesta y por colocar al Ayuntamiento de Santa Pola fuera de la legalidad".