Agravan la condena a un falso fisioterapeuta al estimar también que estafó al paciente

La Audiencia Provincial ha condenado a un falso fisioterapeuta de la zona de Gran Alacant en Santa Pola que venía prestando servicios de rehabilitación sin tener titulación para ello. La novedad de la sentencia es que además de condenar el intrusismo, la Sección Séptima desplazada a Elche ve también acreditado un delito de estafa, al considerar que el acusado engañó a la víctima con un tratamiento que no era eficaz para su dolencia. Por tanto, el fallo no solo obliga al procesado a la devolución del dinero, sino también a indemnizar al perjudicado por los daños morales y a la devolución del dinero que pagó

La resolución de la Audiencia revoca otra dictada por un juzgado de lo Penal de Elche que solo condenaba a un año de prisión por el intrusismo profesional. Tanto la Fiscalía como la acusación particular que ejerce el Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana, recurrieron a la Audiencia porque consideraban que también existía una estafa por parte del acusado y que se cometía de manera independiente al otro. Tras admitir la Audiencia que hay un concurso medial entre ambos delitos, la pena se ha elevado a dos años y medio de cárcel y la indemnización es de 3.806 euros por el dinero percibido por las sesiones, así como otros 12.000 por los daño los morales. El total del dinero percibido fue de 6.750 euros, pero parte fue abonada por el seguro.

El perjudicado era la víctima de un accidente de tráfico que acudió al Centro de Rehabilitación y Quiromasajes del acusado para recibir tratamiento y donde se sometió a un total de 225 sesiones entre el 6 de septiembre de 2011 y el 15 de enero de 2013.

El fallo de la Audiencia considera plenamente acreditado el intrusismo profesional y que el procesado «carecía de titulación para prestar el tratamiento prescrito por el traumatólogo» y que las sesiones a las que asistió la víctima «no sirvieron para nada», a pesar de lo cual el falso profesional «cobró una importante cantidad de dinero». El acusado aducía que él nunca se atribuyó el título de fisioterapueta y que los anuncios en redes sociales publicitándose como tal eran fruto de una suplantación de identidad. El tribunal señala que «carece de toda lógica» que una persona ajena se dedique a hacer publicidad de los servicios que ofrece otro.

La sentencia valora que existió una conducta de engaño por parte del acusado para lograr un beneficio patrimonial. «Se presentó ante la víctima como fisioterapeuta ante la víctima que confiaba que sus lesiones iban a ser tratadas por un especialista», valora el fallo, que además añade que la actividad se desarrollaba en un escenario que aparentaba seriedad e idoneidad para el ciudadano común: sala de recepción y espera de pacientes; zona de tratamiento con camilla; aparatos de ultrasonidos, de ultraestimulación, lámparas de infrarrojos... Los jueces concluyen que fue un tratamiento ineficaz y que la víctima acudió allí porque pensaba que estaba tratando con un verdadero fisioterapeuta.

El fallo recuerda que el propio acusado llegó a reconocer en el juicio que a él no se le ocurriría rehabilitar ninguna lesión, ya que carecía de conocimientos para ello. Para determinar la pena, los magistrados valoran el hecho de que el delito se haya cometido en el ámbito sanitario, el riesgo sufrido por el perjudicado al ser tratado por alguien que carece de cualificación para ello y el tiempo perdido pues su evolución no ha sido buena y desconocemos cómo hubiera resultado de haber sido tratado por un especialista y no por el intruso».

Daños morales

El tribunal sostiene que ha habido daños morales hacia la víctima al haber sido tratada «por una persona en quien había depositado su confianza para acometer la recuperación de las lesiones sufridas en un grave accidente de tráfico, careciendo de aptitud y conocimientos para ello y que una vez descubierto todo le ha producido una gran perturbación en su tranquilidad llegando a tener ideas autolíticas; todo ello integra un sentimiento de ofensa, de dignidad vejada».

Reacciones «En estos delitos, está en juego la salud de la ciudadanía»

El decano del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad, José Casaña, subrayó que este fallo supone un «trascendental precedente», ya que «valora que lo que está en juego es la salud de todos los ciudadanos y que solo los profesionales sanitarios garantizan el derecho a una sanidad con plenas garantías». Casaña indicó que el colegio seguiría trabajando y luchando en defensa de la profesión y del derecho de los ciudadanos a una atención de calidad. En esta causa el colegio profesional ha ejercido la acusación particular, por lo que se considera clave que el intrusismo y la estafa se valoren como dos delitos conectados pero autónomos, lo que ha implicado una condena mayor al acusado.