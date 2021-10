¿Puede un agente fotografiar mi DNI?

A esta pregunta, la Subdelegación en Alicante dio una respuesta un poco a la gallega: «depende de para qué» y «sí, si lo contempla el reglamento de esa policía, ¿lo contemplaba?». Con lo que la conclusión es que debe ser legal porque, si se puede incluir en un reglamento, es que no debe ser ilegal. En cambio, policías locales y nacionales consultados por el diario ratificaron que sí es legal... siempre y cuando exista una justificación y por aquí el tema ya se enturbia porque, ¿cuándo está justificado y cuándo no?, ¿dónde lo pone?. Y a esto nadie supo responder. Da la sensación de que la autoridad que ejerce un agente al solicitarnos el DNI le permite hacer con él, aunque la legislación no le habilite de forma expresa para fotografiarlo.

Precisamente eso es lo que le pasó a un reclamante (y no seremos nosotros los que pongamos su nombre) que acudió a la Agencia Española por un incidente ocurrido el 5 de septiembre de 2019 en las fiestas de Santa Pola. Él, después de que un agente le pusieran una multa administrativa manuscrita con sus datos comprobó con estupefacción y sin entenderlo que le estaba fotografiando el DNI con el móvil antes de devolvérselo. Al ver aquel gesto, no dudó en advertir al policía de que eso que estaba haciendo excedía el deber de identificación y que debía borrar la foto, pero no le hizo caso, más bien lo contrario. Según explicó en su queja, su sorpresa llegó días más tarde cuando recibió otra denuncia fechada el día 7. Además de recurrirla (y ganarla) solicitó al Ayuntamiento que le explicara qué se había hecho con la imagen de su DNI: Los datos personales que habían obtenido de él a través de aquella foto, la finalidad de su tratamiento, si se había eliminado y cómo. Todo ello, decía, para clarificar si aquella foto seguía en el móvil de un agente.

Custodia

El 4 de marzo de 2020 el Ayuntamiento le contestó a su solicitud que no tenía delegado de Protección de Datos y que se dirigiera a la Policía. Y, este dato es importante, si un agente hace una foto debe tener la administración para la que trabaja, según ley, un funcionario encargado de garantizar la cadena de custodia de esos datos. Tres meses más tarde, la Agencia Española, tras el estado de alarma, se dirigió al Ayuntamiento de Santa Pola dándole traslado de la reclamación pero no recibió respuesta por lo que el 31 de agosto de 2020 se admitió a trámite y se le notificó tanto al interesado como al Ayuntamiento que la Subdirección General de Inspección de Datos iba a abrir una investigación. En octubre, Protección de Datos volvió a requerir al Ayuntamiento sobre por qué no se le había atendido el ejercicio de su derecho y preguntó sobre la cuestión que era clave: cómo se trataron los datos desde que ese DNI fue fotografiado por el agente. Tampoco recibió respuesta ni entonces ni el 28 de enero de 2021 cuando volvió a requerirles. La Agencia, el pasado marzo y viendo la deriva que estaban tomando los hechos, endureció su petición: ahora quería saber si el ayuntamiento había nombrado delegado, si los móviles que usan los agentes eran públicos o privados y si la administración los supervisaba, cuál era el protocolo de traspaso de los DNI al Ayuntamiento (correo, conexión, APP instaladas) y qué medidas de seguridad se adoptaban. Pero tampoco recibió contestación.

Gracias al boletín que le envió el afectado, la Agencia Española descubrió que este solo «hacía mención» a la Ley de Protección de Datos pero, y entiende que así debe ser en todos los boletines, debe explicar el plazo de conservación de los datos que refleja (no ya los de la fotografía), el derecho que tiene el afectado a que se borren o la base que legitima al Ayuntamiento «por señalar algunos», dice con algo de sorna.

En la resolución, la Agencia Española no encuentra una infracción en los hechos sino cinco: «No disponer de instrucciones sobre el uso de dispositivos móviles o de cualquier otro tipo que permita grabar o recoger datos de ciudadanos por parte de los agentes, no obtener del responsable del tratamiento confirmación de si se están tratando o no datos personales, dilatar indebidamente las solicitudes de supresión de los datos personales, no designar un delegado de protección de datos y no facilitar en los boletines de denuncia de la Policía Local los datos de contacto del delegado de protección de datos».

Y recuerda que «las administraciones públicas actúan como responsables de tratamientos de datos de carácter personal, por lo que les corresponde atender las obligaciones que el Reglamento General de Protección de Datos detalla, entre las que se incluye la obligación de nombrar a un delegado de protección y comunicarlo a esta Agencia».

Y dice que, cuando se obtienen datos personales de cualquier ciudadano, «...en el momento en que estos se obtengan, se le facilitará toda la información indicada a continuación: la identidad y los datos del responsable, los datos de contacto del delegado de Protección de Datos, los fines del tratamiento a que se destinan los datos o la base jurídica del tratamiento». También el plazo durante el cuál se conservarán, los derechos de portabilidad o el derecho a presentar una reclamación, entre otros aspectos que se le deben facilitar. Y esto está más que claro que ningún policía hace cuando fotografía un DNI.