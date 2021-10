¿Qué mas nos queda por ver?

El acto de la Guardia Civil en Santa Pola el martes ha sido la gota que ha colmado el vaso. Los socialistas, que pasaron de tocar el cielo cuatro años con Yolanda Seva en la Alcaldía, ven dos años después cómo los populares, con Loreto Serrano, les someten a un ninguneo que, entienden, sobrepasa la esfera de la educación y el respeto, aseguran.

«Parece mentira, pero hoy tenemos que reivindicar nuestro lugar, como representantes de santapoleros que depositaron su confianza. Durante estos más de dos años de legislatura hemos tenido que padecer la falta de sentido común a la hora de organizar el protocolo en los eventos por parte del equipo de gobierno, pero lo del día de la Hispanidad ya no tiene nombre. Bueno, sí: poca vergüenza», así comienza un comunicado que, bajo el título: «¿Qué más nos queda por ver?» -del que nos hemos apropiado en este artículo- traslada la queja de los socialistas. «Entendemos perfectamente que no soporten que participemos de los actos. En muchas ocasiones somos más de la oposición participando y es que al equipo de gobierno le da igual la actividad social de nuestro pueblo (a la vista está)», aseguran. Los ediles del PSOE añaden que llegan antes a los actos, que se ponen donde les dicen, «casi siempre por detrás de fuerzas políticas con menos representación, pero no nos importa. No lo decimos por figurar, ni por ocupar un lugar que no es el nuestro, Dios nos libre; incluso teniendo una diputada nacional (Yolanda Seva) en nuestras filas, no exigimos que se le dé el sitio que le corresponde, como a otros diputados. Pero faltar al respeto no, por ahí no vamos a pasar».

El día 12 de octubre, según los socialistas, asistieron a los actos en el Cuartel de la Guardia Civil, la Parroquia y a la lectura del «mitin al que el PP llamó Declaración Institucional en la Glorieta». Pero fue diferente por la «soberbia, por el sarcasmo en la sonrisa y por la falta total de respeto», aseguran, al referirse a la colocación de las autoridades para realizar el trayecto del cuartel a la parroquia, la secretaria de Alcaldía les mandó a la última fila y, en la iglesia, les dejaron de pie, pese a existir banco de autoridades, pero estaba nllenos. «El PP nos prefiere lejos y lo hace evidente a los ojos de la ciudadanía sin pudor, hasta el punto de colocar a personas que no tienen nada que ver con la Corporación en lugares que no les corresponden. Parece ser que quieren tener al adversario político lejos, demuestran que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Además, sigan poniéndonos al final, que así destacamos más», concluye.