«He hecho un viaje a los oscuros lugares del saber»

¿Qué siente al haber recibido el reconocido galardón en homenaje a Juan Antonio Cebrián?

Cuando me llamó Silvia Casasola (presidenta de la Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián) me llevé una sorpresa tremenda, estaba escribiendo preparando otro libro y parecía una especie de broma. Para mi Juan Antonio siempre fue un referente muy importante porque encarnaba unos valores que pretendo seguir, que son la pasión por los misterios de la antigüedad y la lucha contra ciertos impedimentos que nos pone la vida. Fue una sorpresa y ocurrió algo curioso. No tenia pensado presentarme al premio... Había preparado un manuscrito, se lo pasé a mi mujer, Cristina, que es escritora empedernida, y me dijo que le encantó y que lo presentase porque lo iba a ganar. Es el primer premio literario al que me presento, aunque es el segundo libro a pesar de haber escrito cientos de artículos.

¿Por qué sintió la necesidad de adentrarse en los enigmas que guardan las cuevas?

Lo llamaría un viaje a los oscuros lugares del saber, cuevas, cavernas prehistóricas con pinturas o sin ellas, son también criptas. Tumbas en la tierra como donde reposa la Dama de Baza, por ejemplo. Además del viaje entiendo el libro como una guía turística mistérica para los viajeros que buscan algo más de los sitios. No es un libro difícil pero digamos que me adentro pensando en el viajero que se detiene, que no tiene tanta prisa, para el curioso por los enigmas de la historia.

¿Qué mensaje intenta trasladar?

Hago una especie de reivindicación del papel de la mujer y de lo femenino. Viene desde las cavernas, hay distintas vulvas esquemáticas pintadas, va más allá del culto a la fertilidad como podría interpretarse, se refiere a fertilidad mágica, universal, a la fertilidad encarnada por los ciclos naturales. También está el hecho de que los primeros signos de religiosidad surgieron en las cuevas, y pintaban al final de ellas, en sitios donde no llegaba la luz del día. Allí en esas pinturas está el origen y la clave para descifrar muchos de los misterios de la humanidad. Hay celebraciones como la Virgen del Carmen y la procesión marinera que proviene de rituales romanos como la nave de Isis. Hasta la Edad del Hierro el varón le quita el poder a la mujer. Si antes se adoraba a la gran diosa, a la diosa madre, a partir de entonces llega un dios guerrero.

Entonces se le arrebató a las mujeres de la época el lugar que tenían en la Historia...

Quiero reivindicar con esta obra que hay ciertos hallazgos arqueológicos verdaderamente importantes en los que se ha atribuido mal el sexo de los protagonistas de esos hallazgos. Como el caso de la Dama de Baza. Es una urna cineraria que contenía cenizas. Cuando la descubrieron hace 50 años vieron que tenia montoncitos de armas delante. Al ver el tamaño del enterramiento supusieron que era ofrenda a un guerrero. Pero años después se descubrió que las cenizas pertenecieron a una mujer.

Y habrá capítulos similares...

Igual ha pasado por ejemplo en América Latina donde hay muchos casos de esqueletos que se han atribuido a hombres que se suponían guerreros y eran guerreras. Quiero romper una lanza en favor de esas mujeres y subrayo ciertos errores, algunos casi intencionados. Me gustaría que los hombres que escribimos sobre estas cosas tengamos en cuenta el papel fundamental de la mujer en la prehistoria.

¿Cómo ha sido el proceso de investigación?

Visitar los yacimientos es un placer porque te aporta un punto de vista que no tienes, y el material de trabajo es muy difícil de encontrar, no son cosas al alcance de cualquiera, es como si fuera repasar la letra pequeña de un medicamento o contrato, apenas resulta legible, ocupa unas líneas en libros, pero también son muchos años de experiencia y cuenta la intuición. Por ejemplo, si ves los ornamentos de la Dama de Elche o la de Baza son muy similares a los que llevaban diosas fenicias, si eso lo sacas de contexto y lo relacionas con hallazgos en otros sitios cobra sentido, lo que era una verdad parcial o media verdad toma otro referente. Cuando viajas mucho te fijas en ese tipo de cosas.