El PP cierra filas con César Asencio y recuerda que otras denuncias quedaron en nada

El grupo popular explica, tras la noticia de INFORMACIÓN, que «todo este presunto caso que implica a los funcionarios de más alto nivel del Ayuntamiento y a políticos cuando estaban en el gobierno de anteriores corporaciones tiene como inicio una denuncia penal del actual alcalde y líder de Compromís José Manuel Penalva». Recuerdan que «no es la primera vez que la izquierda en Crevillent utiliza a la justicia para desgastar al PP para dar una mala imagen del partido. Todos podemos recordar las denuncias por el amianto (archivada) por un delito contra la seguridad de los trabajadores, la de Abornasa (archivada) por los delitos de prevaricación, contra el medio ambiente y de exacciones ilegales o la denuncia por un delito de incitación al odio que presentó Compromís per Crevillent ante la Guardia Civil y que quedó en papel mojado».

Sobre la nota que ayer hizo pública Compromís, en el que pide medidas al PP «contra las corruptelas» de Asencio añade que «demuestra en su comunicado que no respeta la justicia ya que condena antes que los jueces a los funcionarios y políticos del Ayuntamiento y que pisotea la presunción de inocencia que está amparada en la Constitución». Añade que «Compromís per Crevillent queda en evidencia en este caso porque en julio el señor Ruiz acusó al PP de mentir y negó que Compromís hubiera presentado una denuncia penal sobre el área de Deportes y ahora todos los medios de comunicación han publicado que el proceso se inició con una denuncia que presentó el señor Penalva, actualmente alcalde de Crevillent. Es más, Compromís se ha personado en el propio juzgado como acusación particular. Cuando este caso sea juzgado y previsiblemente quede en nada para los funcionarios y los concejales del PP, el señor José Manuel Penalva y Compromís tendrán muy complicado explicar a los vecinos cómo se valieron de una mentira para alcanzar el sillón de alcalde».

Escrúpulos

El portavoz Miguel Ángel Sánchez, dijo que «tenemos un alcalde que se valió de una denuncia que ha provocado la acusación por el fiscal a funcionarios y políticos para conseguir el sillón y eso demuestra la falta de escrúpulos por conseguir el poder». Del mismo modo, Sánchez afirmaba que «ahora se esconde y manda a su padrino político para que salga a dar la cara, mientras él queda como el bueno de la película escondido en el despacho de alcaldía». Finalmente desde el PP indican que «si este caso queda en nada como todas las denuncias anteriores, el señor Penalva tendrá muy complicado explicar a los vecinos su forma de escalar hasta el poder y su actitud pidiendo dimisiones sin haber sido juzgado el caso».