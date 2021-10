El PP reprocha la falta de fondos para la atención al alzhéimer en Crevillent

Laura Gomis, edil del PP pide a la concejalía de Bienestar Social que reconsideren la desestimación de la ayuda a esta entidad «teniendo en cuenta que están cubriendo un servicio que el Ayuntamiento no puede prestar por las tardes a los familiares de enfermos de alzhéimer».

Desde el PP indican que se deniega la subvención «por no cumplir el requisito establecido en las bases de que no sea objeto de subvención aquellos proyectos o programas que ya se prestan o ejecuten desde el departamento de Servicios Sociales», un argumento que los populares no comparten, ya que entienden que esta asociación está prestando un servicio por las tardes que no da el Ayuntamiento .

«La Concejalía de Derechos Sociales tiene lista de espera de pacientes que no caben en los talleres de las mañanas y que está ateniendo Creviafa, previo pago del servicio por parte de los familiares», sentencian desde el grupo municipal. Montse Pineda, edil de Bienestar Social, responde que la subvención todavía no está resuelta y explican que no pueden saltarse las bases. Apuntan que se ha mejorado la atención a usuarios con esta enfermedad porque se han establecido grupos según lo crónica que sea la enfermedad.