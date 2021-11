Compromís denuncia que no hay papel higiénico desde hace semanas en el Ayuntamiento de Santa Pola

Compromís per Santa Pola asegura que desde hace semanas no hay papel higiénico en los baños del Ayuntamiento. La formación expone que esta situación se ha producido por impagos a la cooperativa encargada de limpiar el edificio consistorial. “El gobierno del Partido Popular no está pagando las facturas a la cooperativa porque se ha gastado en otras cosas el dinero que estaba destinado a este contrato y se ha quedado sin fondos disponibles”, reprochan desde la coalición. “Es vergonzoso e indignante que estén haciendo sufrir de esta forma a una cooperativa de mujeres trabajadoras de Santa Pola”, lamentan.

Anna Antón, portavoz de Compromís, aprovecha este problema de suministro para criticar, también, la gestión en la redacción de los primeros presupuestos de la legislatura, que se aprobaron definitivamente el pasado 28 de octubre. "Unas cuentas que la formación censuró por ilegales y reaccionarias, y por contener errores contables preocupantes", alegan.

De igual forma, Compromís tilda de 'preocupante' la situación de los servicios técnicos municipales porque aseguran que el gobierno municipal ha externalizado a empresas privadas la redacción de varios pliegos de contratos y proyectos. “Se están saltando a los funcionarios del Ayuntamiento despilfarrando dinero en empresas privadas que después acaban provocando problemas y retrasos en la tramitación, como ha ocurrido con el colegio Hispanidad, pliegos que no llegan nunca aunque la empresa haya cobrado la factura, como con el nuevo contrato de limpieza, o enfrentamientos con la Intervención municipal, como ha sido el caso de los Presupuestos”, responden.

Al hilo, señalan desde este grupo de la oposición que lo que más les preocupa "es el colapso de los Servicios Sociales. La plantilla ha sufrido falta de personal e inestabilidad en los contratos, a pesar del progresivo aumento de los fondos que recibe el Ayuntamiento por parte de la Generalitat destinados a la contratación de más trabajadoras". Así las cosas, entienden que “la atención en Servicios Sociales es muy deficiente por la falta de personal y existe una saturación muy grande que hace que muchas personas vulnerables de Santa Pola se queden desprotegidas". Duramente critican la gestión de la edil del área, que creen que "no está ejerciendo sus responsabilidades y el Partido Popular se dedica a criticar a la Conselleria y poner obstáculos para recibir subvenciones. Están demostrando una falta de empatía increíble”, reprochan.