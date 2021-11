Crevillent justifica la pérdida de ayudas a los polígonos al quedar desiertos dos lotes

La concejalía de Urbanismo de Crevillent aclara que el Ayuntamiento no ha perdido 300.000 euros de subvención para modernizar los polígonos industriales por falta de planificación como este jueves criticó el PP si no que las obras no se pueden realizar por ahora porque la licitación para dos polígonos quedó desierta.

El ejecutivo local alega que las empresas no terminaron optando a los otros lotes porque no podían garantizar el cumplimiento del contrato por los cortos plazos para la ejecución de las obras por miedo a desabastecimiento de materias primas ante la subida generalizada de los precios del cobre o derivados del petróleo, así como la subida de los combustibles y el precio del transporte, que a su vez encarecía los precios de los materiales.

Esta es la explicación que daba este jueves el edil del área, Manuel Penalva, quién ha preferido responder 24 horas después a las críticas de la oposición. El concejal apunta que el no adjudicar los lotes 2 y 3 correspondientes a los polígonos Faima y Crevillente Industrial «nada tiene que ver con la desidia ni mal hacer del actual Gobierno Municipal».

Defiende que la tramitación fue correcta y a tiempo por lo que reprochan que el PP trate de desprestigiar al gobierno con «conjeturas», en respuesta al comunicado que los populares emitieron destapando que una parte de la subvención que entrega el IVACE no se podrá aprovechar.

Desde la concejalía recuerdan que para solicitar las ayudas del organismo valenciano redactaron «en tiempo récord» las memorias técnicas y que al resolverse la ayuda a los cuatro polígonos ( I-4 de la Estación, Cachapets y los antes descritos) se adjudicó y se redactaron a lo largo del abril los proyectos de obra para sacar a licitación, después, las obras».

A nivel municipal explican que en la mesa de contratación, en agosto, ninguna empresa se presentó para ninguno de los polígonos, «y se acordó la ampliación del plazo de presentación de ofertas a la vez que se realizó gestiones con varias empresas para que accedieran al concurso». Apuntan que finalmente presentó su oferta una empresa por los lotes 1 y 4 correspondientes al I-4 de la Estación y Cachapets que son los que finalmente van a ejecutarse. El resto podrá iniciarse cuando vuelva a encontrarse financiación.