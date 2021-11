Compromís propone crear un censo de viviendas vacías en Santa Pola

Compromís per Santa Pola ha solicitado al gobierno municipal del Partido Popular que cree un registro de viviendas deshabitadas cruzando los datos del padrón con los del consumo de suministros. La formación cree que es imprescindible conocer cuántos pisos y casas de Santa Pola llevan dos años o más sin ocupar para, de este modo, poder diseñar políticas que solucionen los problemas de acceso a la vivienda en el municipio.

Para Compromís, la escasa oferta de pisos de alquiler y los precios abusivos son uno de los principales problemas estructurales que Santa Pola debe afrontar de cara al futuro. “La mayoría de la ciudadanía santapolera trabaja en Elche, Alicante y otras localidades del entorno, esto no es un problema en sí mismo, pero la escasa oferta en el mercado del alquiler, los precios altísimos y la imposibilidad de optar a la compra está provocando que cada vez más personas se vayan a vivir fuera, allá donde trabajan. Estamos expulsando a gente a un ritmo cada vez más elevado, y eso es un drama que tenemos que cortar más pronto que tarde si queremos que Santa Pola tenga futuro”, afirman miembros del partido.

"Se trata de tener los deberes hechos y estar preparados para poder aprobar medidas, como por ejemplo los recargos en el IBI a viviendas desocupadas"

Desde el Grupo Municipal ven la creación de este registro como un primer paso que radiografíe el estado actual del conjunto de los inmuebles de Santa Pola, posibilitando así la implantación de un conjunto de medidas para facilitar el acceso a la vivienda en el municipio. “Se trata de tener los deberes hechos y estar preparados para poder aprobar medidas, como por ejemplo los recargos en el IBI a viviendas desocupadas que van a permitir las leyes de vivienda autonómicas y estatales. Tenemos que ser capaces de fomentar que los pisos y casas deshabitadas entren en el mercado y pueda así aumentar la oferta”, manifiestan.

Para la portavoz de Compromís per Santa Pola, Anna Antón, el problema del acceso a la vivienda tiene que ser una de las preocupaciones prioritarias del Ayuntamiento: “no podemos hacer como que no va la cosa con nosotros mientras vemos cómo cada vez más personas dejan su pueblo porque no pueden permitirse vivir aquí. Tenemos que parar este drama ya”. El pasado mes de abril, el Ayuntamiento ya ofreció a la Generalitat suelo para la creación de viviendas públicas para atender la demanda de aquellas familias que no podían hacer frente a las actuales condiciones del mercado para tener un techo digno.