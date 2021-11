Primeras polémicas por el pasaporte covid en Alicante. Un negocio de Santa Pola ha instalado en sus pertenencias un cartel en el que se puede comprobar su negativa hacia el certificado de vacunación, que se implantará en la Comunidad Valenciana a partir de este viernes.

La postura del restaurante se ha convertido en todo un fenómeno viral en las últimas horas debido a que se ha compartido en un perfil de Twitter de ideario negacionista que cuenta con una importante comunidad de seguidores. De hecho, desde la propia cuenta se anima a felicitar la decisión del local santapolero.

Lo cierto es que, a priori, el negocio no incumple la medida que entrará en vigor el 3 de diciembre, ya que según indican en el letrero, su aforo (o "aforro") es de 50 personas, que es justo el límite a partir del cual es obligatorio presentar el certificado para acceder al interior de un local.

No obstante, afectado o no por la medida en cuestión, el negocio deja clara su opinión al respecto y en el cartel se puede leer su rechazo a la implantación del pasaporte covid. El establecimiento califica la norma como "inconstitucional" y dejan claro su postura al respecto con un "No al pase covid". Además, en el papel también hay espacio para una declaración como "zona libre" (se entiende que de certificado covid) y un código QR del que se desconoce su destino.