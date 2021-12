«La ciudadanía puede contribuir a investigar el medio marino»

¿Cómo le propusieron afrontar la dirección del centro?

Llevo trabajando con el catedrático Alfonso Ramos (anterior director) mucho tiempo y hace un par de años se plantea empezar a dejarse cosas, y me propone si estaría interesada. A la actual rectora Amparo Navarro (Universidad de Alicante) le parece que puede ser interesante que haya una mujer como directora y como llevo colaborando con Alfonso varios años era una continuidad.

¿Tendrá el apoyo del antiguo director?

Él tendría menos responsabilidad pero me gustaría que estuviera a mi lado porque el Cimar no tendría sentido si él no lo hubiese creado. Estos meses siempre ha estado para cualquier cosa. Seguimos trabajando juntos en algunos proyectos y me está tutorizando en estos primeros meses de andadura.

¿Qué proyectos quiere realizar en el corto o largo plazo?

Me gustaría que se convirtiese en un centro de apoyo a la investigación y a las diferentes líneas para todo el colectivo universitario, si llega el momento que puedan incorporarse a participar investigadores de otras instituciones siempre con el marco de la UA y el Cimar. Es un centro de generación de oportunidades y apoyo a la investigación y a la transferencia de conocimiento.

El apoyo a la docencia es otra de las patas...

Sí. Carreras como las Ciencias del mar o másteres como Biología pesquera o gestión sostenible lo utilizan como un lugar donde desde el principio se desarrollan parte de las prácticas. Hay otra labor que es la difusión, y se continuará con ello haciendo itinerarios en el entorno con alumnos de Secundaria o de la oficina de desempleo, grupos que de forma particular que soliciten hacer una visita. Eso es muy importante para transferir conocimiento a la ciudadanía. Luego tenemos pendientes entrevistas con Cefire para formación a profesores de Secundaria y Primaria sobre el medio marino y también con los pescadores, colectivo imprescindible.

De alguna manera tratan de llegar a ser más accesibles...

Queremos que sea un centro de referencia con la ciencia ciudadana, que es involucrar a la ciudadanía en la toma de datos útiles para ayudar mucho a los seguimientos del estado de las comunidades. Si se involucran en la toma de datos es mucho mejor que si al final sólo hay uno o dos investigadores. Ya se ha hecho la primera sesión de formación para voluntarios para el seguimiento de las plataformas de las algas medio litorales, es interesante porque si esto continua en unos años podemos tener fotos de la variabilidad y cambios asociados al cambio climático.

¿Cómo forma el centro a los agentes sociales?

Hay una línea de formación y capacitación. Ahora estamos con el proyecto «Cap al mar» que se diseñó a medida para el CIMAR y tiene financiación europea para hacer cursos de formación a los cuerpos del estado como guardia cividl, inspectores de aduanas, inspectores pesqueros o técnicos de medio ambiente. Estos cursos los forman para la identificación de invertebrados marinos objeto de protección. Luego en Navidad haremos otros cursos sobre especies como pez raya o tiburón para que tengan herramientas para identificarlas y que tengan contacto para que el Cimar pueda asesorar.

¿Qué necesidades tienen las instalaciones actuales?

Hay retos urgentísimos. Me consta que en el centro y en otras zonas de Santa Pola hay problemas de conectividad, la señal es bastante mala y tengo que reconocer que el Ayuntamiento y vicerrectorado han sido receptivos y está en vías de solución, sería un antes y un después que haya una buena conectividad de teléfono e internet. Luego hay una serie de recursos como lo que es el espacio para hacer prácticas docentes y hay dos laboratorios, uno húmedo y otro seco, además del salón de actos para convocar a personas. Uno de los objetivos a largo plazo es que se pueda exponer una colección de especies marinas representativas de la zona.

¿Y para mejorar el trabajo docente?

Una de las ideas desde hace tiempo es dotar al Cimar de una batería de acuario para hacer un microcosmos. Es decir, montar diferentes acuarios con diferentes condiciones para hacer experimentación en laboratorio para poner en valor las instalaciones. La idea es ir mejorando, como también se plantea aprovechar el espacio central con bancos para trabajar al aire libre.

¿Hay complicaciones en la actualidad con la financiación de los programas?

Hay complicaciones con todo para seguir con la línea de investigación pero parece que habrá una inyección de dinero, lo importante es poder dotar de un marco apropiado para gestionar la entrada de recursos. Creo que el Cimar, si somos capaces de buscar esos recursos y esa financiación y colaboración con el Ayuntamiento o incluso con empresas, es un centro que se podría autofinanciar, pero hay que hacer ese esfuerzo.

¿Hay límites con el personal?

Actualmente solo hay una persona adscrita directamente al Cimar que es el encargado del mantenimiento, mientras que los dos técnicos que tradicionalmente estaban adscritos ahora están contratados por proyectos y no por el departamento, y es algo que habrá que resolver.

¿El control de los fondos marinos en Tabarca estará entre sus prioridades?

Se hacen muchos estudios en Tabarca para medir el cambio climático como Tropical Signal y hemos solicitado otros proyectos que implican trabajar específicamente en la isla, unos los dan y de otros estamos a la espera.