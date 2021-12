El PP de Crevillent critica la pérdida de una ayuda para el comercio

«El Ayuntamiento de Crevillent ha dejado pasar una subvención importante de la Generalitat Valenciana, en la convocatoria de un millón de euros en total, destinada a las administraciones locales valencianas para paliar los efectos de la Covid 19 en materia de comercio y artesanía», ha denunciado el PP, que a través de la concejala Laura Gomis ha solicitado explicaciones al tripartito en la comisión de Economía Sostenible.

Según la edil popular, la Conselleria de Economía sostenible ha concedido subvención a 102 ayuntamientos para incentivar acciones promocionales de consumo en el comercio local, que han tenido un freno en las ventas como consecuencia de la pandemia y Crevillent no se va a beneficiar de ello.

«Desde el Grupo del PP no se entiende cómo el Ayuntamiento de Crevillent no se ha presentado a esta convocatoria, y todo porque el gobierno del Tripartito no ha tenido previsión en promover más acciones que ayudaran al comercio y que recibieran esta subvención», explican. La edil Gomis añade que «se ha dejado perder un dinero que habría sido de gran ayuda para el comercio local y en cambio el gobierno local está más preocupado ahora en gastar casi 15.000 euros en promocionar el comercio a través de la figura del bandolero Jaume El Barbut, que no encaja con la filosofía del consumo local».