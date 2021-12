Crevillent pierde 250.000 euros de subvención para urbanizar el Mercado

Crevillent se queda sin recibir la ayuda que la Generalitat le concedió para urbanizar el entorno del Mercado de Abastos. El PP destapaba este miércoles que el Ayuntamiento no podrá disponer de 250.000 euros que el gobierno autonómico tenía previsto inyectar en forma de convenio por no realizar las obras en los plazos previstos. Los populares reprochan al gobierno local falta de previsión.

Desde la concejalía de Espacios Públicos se defienden de las críticas de la oposición y señalan que en este caso el Ayuntamiento se ha topado con una falta de flexibilidad por parte de la Dirección General de Vivienda y Patrimonio.

Según explica Marcelino Giménez, edil del área, se solicitó hace algunos meses a dicha entidad que las obras pudieran ejecutarse entre 2022 y 2023 ya que las anualidades previstas en la convocatoria de ayudas era de 2021 y 2022, un plazo que, según el gobierno local, resultaba inviable según los planes a nivel municipal. Esta petición de la concejalía resultó rechazada, por lo que la ayuda no podrá inyectarse ya que no se pueden justificar unos trabajos que aún no han comenzado. Así las cosas, critican a nivel municipal que no se les haya ampliado el plazo mediante prórrogas para disponer de recursos cómo sí ocurrió con el proyecto del Parc Nou, ponen de ejemplo.

Desde el gobierno local explican que todavía no se ha desarrollado la urbanización del entorno del Mercado porque entienden que este proyecto debe ir de la mano y ejecutarse paralelamente junto con el de la rehabilitación del inmueble.

Aunque el anterior gobierno, del PP, ya preparó un proyecto para el Mercado, el tripartito después optó por modificar el proyecto para dar más protagonismo al sector de la hostelería y a los propios puestos. Ese proyecto aún sigue en redacción, y de entrada ya estiman desde la concejalía de Espacios Públicos que el próximo año será complicado que se inicie la ejecución, ya que antes tendrán que salir a licitación las obras y todos los trámites burocráticos pueden retrasar la operación.

Así las cosas, desde el gobierno local matizan que esta subvención era exclusiva para la urbanización de las calles anexas al edificio y no para la rehabilitación del inmueble, como sí que señalan desde el PP.

Los populares critican que el gobierno local «vendió a bombo y platillo estas obras en junio de 2020 y tenían que estar terminadas antes de finalizar el 2021, y esto no se ha producido». Francisco Verdú, edil popular, recrimina que ya se superan los dos años de retraso para realizar la reforma del edificio. Acusa al gobierno local de «dejadez».

Al hilo, indican los populares que cuando gobernaron fijaron en 1,2 millones la obra del edificio «pero cuando el Tripartito entró en el gobierno frenó la obra y destinó el dinero a otros menesteres».