El Grupo Popular de Crevillent ha solicitado la colocación de luces de bajo consumo led en las instalaciones deportivas. «El estadio Enrique Miralles o el pabellón Félix Candela continúan con focos halógenos, la sustitución implicaría ahorros superiores al 50% de energía eléctrica», explican.

En la pasada comisión de Deportes, el representante del Grupo Popular, el concejal Alfredo Mas, hizo la propuesta al equipo de gobierno. «En los últimos años de gobierno popular todos los focos de las instalaciones deportivas que se iban rompiendo o que eran instalados en nuevas zonas deportivas, eran de tecnología led», recuerdan los populares. No obstante, actualmente aún quedan muchas instalaciones que se iluminan casi íntegramente con focos halógenos, como el campo municipal Enrique Miralles o el pabellón Félix Candela, donde la pista exterior de atletismo y el interior del propio pabellón utilizan focos halógenos que consumen mucho, «más no iluminan tanto». «No podemos esperar que baje el precio de la luz, ya que sencillamente no va a suceder», asegura el edil Mas.