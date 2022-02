Un instituto modelo en ciberseguridad

Reconocimiento. El IES Canónigo Manchón de Crevillent vio la necesidad de ayudar a alumnos a detectar engaños en internet ante la suplantación de identidad o acoso online. La iniciativa ha sido premiada a nivel nacional.

Las nuevas tecnologías han traído muchos quebraderos de cabeza a adultos que no saben manejarlas, mientras que los adolescentes son unos de los perfiles más vulnerables en la red. Internet no es siempre como parece y detrás de una pantalla pueden suplantar tu identidad o que quien se oculte al otro lado no sea la persona deseada con engaños pederastas en casos extremos.

Precisamente para entrenar a los alumnos en ciberseguridad el instituto Canónigo Manchón de Crevillent diseñó hace dos cursos un novedoso programa que recientemente ha sido premiado por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por sus buenas prácticas en el ámbito educativo para reducir los peligros de internet.

Y es que este modelo permite a los alumnos de diferentes edades estar comunicados y ayudarse los unos a los otros. ¿Y cómo? Son los estudiantes de Informática de Bachillerato los que dan charlas sobre múltiples cuestiones sobre ciberseguridad en las aulas de los primeros ciclos de la ESO.

«La tecnología es buena pero hay que enseñarles a ver los peligros» TRINIDAD GARCÍA PÉREZ, coordinadora del programa

Trinidad García Pérez, profesora y coordinadora de la iniciativa, explica a INFORMACIÓN que la idea surgió hace un par de cursos a través del proyecto de convivencia «con corazón y cabeza» que tiene el centro. El formato permite que los más pequeños vean como «hermanos mayores» a los ponentes, al ser también estudiantes.

Con ello se logra que los contenidos sobre seguridad, privacidad o peligros en la red se asienten mejor que si se las explica un docente. Es más, se ha abierto tal vínculo entre ambas edades que incluso hay menores que paran en los pasillos a los alumnos de Bachiller para confiarles problemas, por lo que desde el centro entienden que es satisfactorio que los alumnos no se callen dudas que les pueden surgir cuando usan el móvil u otro dispositivo.

Como segunda meta, los alumnos de Bachillerato aprenden también sobre ciberseguridad mientras se preparan estos materiales y van cogiendo tablas en las exposiciones de cara a la universidad.

El programa consta, también, de juegos interactivos con preguntas sobre la temática con el fin de abrir una caja de pandora. García Pérez incide en que con esta forma de interactuar se quiere explicar que «la tecnología es muy importante y necesaria para la formación y no podemos decir ‘pues no uses el móvil o la tablet’, tenemos que decir úsalo pero con responsabilidad».

Al hilo, la profesional señala que nuevas amenazas nacen a diario y todos los días se ven en las redes sociales. «Un padre le da un teléfono a su hijo y no sabe los peligros que le está dando. Muchos tienen seguidores en redes sociales, 1.000, 500 y cómo van a conocer a tantos, a alguno tendrán que sea un perfil falso, por eso hay que enseñarles igual que cuando son pequeños a cruzar a la calle»

En este programa se apoyan, también, en recursos de plataformas especializadas como Incibe o IS4k donde se muestran materiales didácticos infantiles. Incluso este martes, 8 de febrero, celebrarán el día de Internet segura con múltiples juegos.

«Explicamos la protección de datos y los riesgos de pasar cosas privadas» Sara Vázquez, alumna de bachillerato

Engaños

Sara Vázquez, alumna de Bachiller que ha participado del proyecto señala que estos conocimiento le han permitido conocer ciertos conceptos como el phising (suplantación de identidad) o el grooming (engaño pederasta) y asegura sentirse más preparada para usar correctamente sus dispositivos «y te sientes bien de concienciar a los demás para que no pasen por un mal trago».

Carmen Ortiz, otra alumna, percibe más confianza cuando coge su móvil y tiene en cuenta los consejos que les da la profesora a la hora de recibir un mensaje. «Nos contó experiencias personales como que una vez pensó que casi le roban la cuenta bancaria», explica. Es por ello que se trata la detección de noticias falsas, correos de dudosa procedencia y mensajes en spam para robar identidad y contraseñas.

Fran Ramírez, director del instituto, explica que entre un 60 y un 70% de los problemas de convivencia que puedan existir actualmente entre el alumnado surgen en las redes sociales, por lo que entiende que el siguiente paso deba ser concienciar también a los progenitores, e incluso formarles, para que sepan la responsabilidad que tienen los menores cuando cae en sus manos un teléfono, ya que uno de los mayores peligros es que lo utilicen para ofender como forma de acoso escolar.