Dimisión por sorpresa de un concejal del PP en Santa Pola

El Ayuntamiento de Santa Pola dará cuenta mañana en el pleno ordinario del mes de febrero de la renuncia a su acta de concejal, por motivos laborales, de Jorge Antonio Diez Pomares. El concejal saliente llevaba desde junio de 2019 como responsable de las áreas de Infraestructura, Medio Ambiente, Servicios Públicos y Playas, con dedicación parcial, compaginando su trabajo con su carrera académica y profesional.

Jorge Diez será relevado por Ángel Piedecausa, patrón de barco, que tomará posesión de su acta de concejal en próximas fechas. Piedecausa ya ha sido concejal en la corporación del Ayuntamiento de Santa Pola en dos legislaturas entre 2015 y 2019.

La alcaldesa, Loreto Serrano ha agradecido a Jorge Diez su labor durante estos casi 3 años y le ha deseado mucha suerte en su nueva etapa profesional. “Jorge Diez ha desarrollado un trabajo excepcional al frente de sus concejalías en el Ayuntamiento de Santa Pola. Una persona joven, preparada y con una gran iniciativa, al que deseamos toda la suerte en su nueva etapa en la empresa privada”. El hasta ahora concejal Jorge Diez ha querido realizar un repaso de sus acciones en estos años de gobierno en cada una de sus áreas y destaca que “he procurado atender las reparaciones y mejoras de nuestras infraestructuras, impulsando varias actuaciones de mejora de alcantarillado, drenaje, accesibilidad, mantenimiento de aceras, asfaltado, entre otros. Además, de racionalizar y ampliar nuestros servicios de playas, con la incorporación de una nueva bandera azul en la playa de la Ermita, con la ampliación del alcance del servicio de socorrismo a las playas naturales, la instalación de megafonía, mayor dotación en nuestros puntos accesibles…”.

“También he intentado orientar la política de inversiones de infraestructuras para conseguir una Santa Pola más sostenible y por supuesto, también he trabajado por mejorar la protección y la gestión de nuestros espacios naturales.

“Otro de mis objetivos ha sido racionalizar la contratación y el gasto de mis áreas, impulsando los contratos abiertos supersimplificados y el nuevo sistema dinámico de adquisición de materiales, que en mi opinión puede resultar en una mejora de la transparencia y la accesibilidad de la economía local a la contratación del Ayuntamiento”.

“Pero, sobre todo,- indica Diez- he procurado que los trabajadores a mi cargo formen un equipo de trabajo unificado y con una metodología ágil y actual, fomentando la colaboración entre departamentos y el trabajo por un objetivo común”.

Diez ha gradecido el trabajo a compañeros y funcionarios “todo este trabajo también es producto de la colaboración del resto de miembros de la corporación municipal, especialmente de mis compañeros de equipo de gobierno, que han participado aportando parte de su tiempo y recursos para lograr nuestros objetivos, a pesar de las grandes dificultades a las que se enfrentan todos ellos en su día a día.

Y el agradecimiento al resto de compañeros de la corporación: “quiero agradecer al resto de partidos políticos su trabajo, puesto que la labor de oposición es crucial para el correcto funcionamiento de nuestro sistema, ya que la crítica es una gran forma de aprender y de conocer los errores que uno puede cometer inconscientemente. En mi caso, además, considero que esa labor de crítica la han realizado de forma constructiva y respetuosa y me ha ayudado a aprender, revisar e incluso rectificar en algunos casos mis propios prejuicios.

“Todos estos trabajos los he realizado con gran esfuerzo, anteponiendo en muchas ocasiones mis responsabilidades como concejal frente a mi actividad profesional. Sin embargo, en la actualidad el nivel de exigencia actual de mi carrera profesional, me impide poder prestar toda la atención que desearía a los asuntos de mis concejalías, por lo que no considero adecuado seguir ejerciendo dicho cargo por no poder autoimponerme el nivel de exigencia requerido para ello”