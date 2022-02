El PSOE de Santa Pola denuncia deficiencias eléctricas en los colegios

El Servicio Territorial de Educación ha dado un plazo improrrogable de tres meses al Ayuntamiento de Santa Pola para subsanar las deficiencias eléctricas que presentan los centros educativos, denunció ayer el PSOE en un comunicado. En él se asegura que ha conocido el problema a través de una petición que registró el Consell de Economía Sostenible, Sectores productivos, Comercio y Trabajo en el Ayuntamiento. Según los socialistas, en el mismo se realizaba el requerimiento para las reparaciones que se habían descubierto a través de la inspección periódica de los centros. El mantenimiento de los mismos es una competencia municipal.

Los socialistas aseguraron que después de casi tres años de mandato esto es una prueba más de la falta de trabajo en materia educativa del equipo de gobierno del partido popular. «El informe dice que al Servicio Territorial han llegado informes negativos, emitidos por el Organismo de Control. Estos informes desfavorables son consecuencia de la falta de subsanación de las deficiencias encontradas en la inspección periódica de la instalación eléctrica, de las cuales el Ayuntamiento tenía conocimiento hace seis meses, cuando fue notificado por el órgano competente».

Según los socialistas son nueve de los diez centros públicos de Santa Pola los que aparecen en estos informes. «Por poco hacemos pleno, teniendo en cuenta que alguno de ellos son de relativa nueva construcción», dice con sorna la nota.

«Desperfectos»

El PSOE manda un mensaje a la alcaldesa, Loreto Serrano y a su equipo, «por si no han visto el registro, ya que tienen tanto trabajo que no han tenido tiempo de arreglar los desperfectos en seis meses, tienen tres meses más improrrogables para subsanar las deficiencias encontradas, de lo contrario nuestros niños y niñas no tendrán luz en sus centros escolares, ya que se procederá al corte del suministro eléctrico en los centros que aparecen en dicho registro».

El PSOE recuerda que el Ayuntamiento de Santa Pola es el encargado de realizar ese mantenimiento y que «nueve de diez nos parece mucho descuido para la seguridad de nuestra comunidad escolar».

«El PP de Santa Pola y su equipo de Gobierno, adalides de la buena gestión, deberían tener algo más de memoria y algo menos de palabrería, para recordar acontecimientos pasados que podrían haber sido verdaderas desgracias, personales sobre todo. Es como poco vergonzoso que hace seis meses recibieran el aviso para subsanar tales desperfectos y no hayan hecho nada. Luego se les llenará la boca echándole la culpa a los demás cuando solo tiene que hacer una cosa, ponerse a trabajar», concluye la nota.