«Faltan costaleros, y es el mayor problema, pero confío casi al 100% en que ningún paso usará ruedas»

¿Cómo están los ánimos tras el parón de dos años?

Las cofradías están volcadas al 100 o al 150%. Hay que entender todo lo que afecta al espíritu de una persona después de dos años de pandemia y medio año también sin salir por inclemencias meteorológicas. Para mi diría que de todos, este es el año más complejo porque es volver con todo lo que supone, generar estrés, nerviosismo porque has perdido un poco esa rutina que te aceleraba.

¿Tendrán que adaptar itinerarios o se mantendrá la esencia procesional?

Las indicaciones del obispado van en el sentido de facilitar procesiones, por lo que impedimento, que no sean meteorológicos, hasta ahora no tenemos. Luego la normativa sanitaria no nos afecta ni obliga a que cambiemos el recorrido. Desde las concejalías de Turismo y Fiestas tienen toda la información que la federación les ha sometido indicando recorridos de procesiones, duración y kilometraje, y hasta ahora no tenemos tampoco observaciones. El recorrido será el de siempre lo único que habrá que llevar mascarilla, al menos por ahora.

¿Diría que vuelve la Semana Santa al 100%?

Sí, por ejemplo hay actividades insertadas en la cuaresma como el teatro de cuaresma o el certamen de música religiosa que ya se han celebrado en la calle. Este domingo (por ayer) será el cuadragésimo segundo certamen de bandas de cornetas y tambores en el auditorio.

¿Habrá alguna inclusión?

Sí, por ejemplo la cofradía de Jesús Triunfante celebra el 75 aniversario del fallecimiento de Mariano Benlliure porque su imagen es la obra póstuma del escultor. Propusieron organizar una procesión, dentro del sistema estructural de procesiones, que será el Domingo de Ramos por la tarde a partir de las 20h, que se denomina procesión de Las Mantillas en honor a esas mantillas que procesionaban en la década de los 50.

Recientemente su homólogo en Elche, Joaquín Martínez, destacaba que la crisis sanitaria ha hecho que muchos se «desenganchen» de la celebración. ¿Tiene la misma percepción?

La sensación no, es una certeza. Es decir, dos años y medio sin Semana Santa más que desenganchar, bueno, hacen que se haya perdido cierta rutina. Hay presidentes de cofradías que se han encontrado con esa «dormición», y aunque se tenían ganas de volver, hay un pequeño porcentaje de gente que no se implica y y hay que ir detrás para conseguir una especie de renovación, pero la mayoría aplastante de la población de Crevillent está por la labor de volver de nuevo el Miércoles Santo a la concentración de pasos. Me consta que somos muy tenaces y voluntariosos y recuperaremos el 100% de lo que teníamos.

Se han notado bajas entonces...

Presidentes y capataces están preocupados de no poder conseguir el número de costaleros, es la mayor problemática que hay. No es un número notable de bajas pero es verdad que los tronos nuestros no son tronos espectaculares, en sentido de tamaño, porque las calles nuestras no lo permiten, y digo esto porque tanto en cuanto a número de varales y de costaleros no es lo mismo una que lleve 35 que 40. La repercusión cuando aminoras el número de costaleros está ahí, porque hace que el peso que tengas que transportar sea mayor.

¿Hay plan B?

En el peor de los casos es que sean transportados con ruedas porque la mayoría de pasos tienen disposiciones mecánicas. Hace muchísimos años no había varales ni costaleros y los tronos se transportaban así, se empujaban con tracción. Pero se evitará eso, apostaría al 100% que no veremos este año ningún paso con ruedas.

¿Digamos que ya no se da el fenómeno de las listas de espera?

La mayoría de cofradías tenían antes y es ahí donde están metiendo todo el trabajo para recuperar. Hay respuestas de costaleros que quieren apartarse y están buscando alternativas en familiares. Las listas de espera no están mal porque permiten tener asegurados los relevos.

¿De qué forma puede prepararse una fiesta así, de carácter internacional, con la incertidumbre que hasta hace poco se tenía?

Tenemos una estructura organizativa y estamos en permanente contacto con presidentes, responsables y colaboradores procesionales, por lo que las últimas noticias las transmitimos, como hicimos en la última asamblea extraordinaria. Tenemos que correr bastante, no solo por la normativa sanitaria, si no porque hay contrataciones de bandas musicales, gastronomía, adornos florales, baterías de iluminación, todo eso se tiene que contratar o comprar, y no se puede prever tres o cuatro días antes.

¿Espera que la declaración año Mariano Benlliure por el Consell sea un revulsivo?

Eso significa una deriva importante porque difunde no solo al escultor, a la Semana Santa y al propio Crevillent. Impulsa los museos, y uno de ellos tan enriquecedor como el municipal Mariano Benlliure, el único en la Comunidad Valenciana, que dispone de 350-400 piezas del autor.