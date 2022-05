El PSOE de Santa Pola critica el cierre del Parque Infantil de Tráfico

De "dejadez" tachan los socialistas de Santa Pola el estado del mantenimiento y la puesta a disposición de la ciudadanía de las infraestructuras municipales. "¿A qué se dedican entonces? A controlar las redes sociales de la oposición y a utilizar los plenos ordinarios mensuales, para hacer oposición a la oposición y contestar las demandas y críticas que ésta hace de la poca actividad que este equipo de gobierno lleva a cabo para mejorar la vida de los y las santapoleras", explican en un comunicado palpable.

Como "ejemplo palpable", hablan del cierre del Parque Infantil de Tráfico (PIT). "El PIT es una infraestructura a todas luces infrautilizada, siendo un espacio adecuado para que los niños y niñas del municipio puedan hacer uso de sus bicicletas de forma segura en mañanas y tardes del fin de semana en horarios estipulados". Los socialistas recuerdan que en el pasado mandato, "en el que era alcaldesa la socialista Yolanda Seva, se realizó una ampliación de horarios y de días de apertura para remediar la demanda de muchos padres y madres del municipio que solicitaban poder hacer uso del PIT, para que sus hijos e hijas pudieran divertirse con sus bicicletas de forma segura, en un espacio amable acondicionado para dicho fin", explican en la nota.

Según los socialistas, el PIT, "siempre ha sido un lugar de aprendizaje para los escolares de nuestro pueblo a cargo de profesionales que lo han convertido en un referente en nuestra provincia y podría ser un lugar de esparcimiento en fines de semana, cosa que por lo que parece no le interesa a este equipo de gobierno, más ocupado en criticar a la oposición e ir como pollo sin cabeza, a gritos y de malos modos". Por último añaden que, "desde el Grupo Municipal Socialista queremos trasladar nuestra perplejidad por el no uso que se le está dando a esta instalación, ya que al fin y al cabo es un parque como otros de nuestro municipio que podría utilizarse y satisfacer las necesidades de las familias santapoleras". Además consideran que "con horarios adecuados en fin de semana, el PIT podría ofrecer un servicio a las familias de nuestro municipio que demandan lugares seguros para el ocio infantil. Parece que el Gobierno del PP, no le interesa que estas infraestructuras tengan el uso que la población reclama ¿Por qué razón? Deberían de plantearse trabajar un poco más para las personas y dejar de fijarse en los partidos de la oposición”, manifiesta la socialista Yolanda Seva, concejala en el Ayuntamiento de Santa Pola.

A todo ello se añada unas declaraciones del portavoz municipal, Lorenzo Cervera en las que afirma que su grupo municipal reclama al equipo de gobierno que "estudie la forma de reabrir el PIT en fines de semana, como ya se hizo en la legislatura anterior y dar la opción a los más pequeños de disfrutar de esta instalación, para el uso de las bicicletas de forma segura”.