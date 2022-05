Compromís exige la reapertura del acuario municipal de Santa Pola tras dos años cerrado

Compromís exige la reapertura inmediata del acuario de Santa Pola, instalaciones que están cerradas desde que se decretó el estado de alarma por coronavirus en marzo de 2020. La formación denuncia la "dejadez" del gobierno municipal por no haber reabierto las instalaciones al mismo tiempo que el resto de dependencias municipales y acusa al Partido Popular de "querer dejar morir" el acuario.

“Llevamos más de dos años con excusas y largas sobre el tema. Primero necesitaban un plan de contingencia contra la covid, y fue el único espacio municipal que no contó con él. Después se rompieron las puertas de acceso debido al nulo mantenimiento y todavía estamos esperando a que las arreglen, más de un año después".

Lamentan que "la sensación es que nos están contando mentiras y excusas porque no tienen ninguna intención de abrir”, reprocha Anna Antón , portavoz de la formación.

Sin embargo la alcaldesa, Loreto Serrano, anunció recientemente varias inversiones en el corto plazo entre las que se encontraban actuaciones en el acuario para que vuelva a abrir.

La portavoz de Compromís per Santa Pola, Anna Antón, recrimina al equipo de gobierno que siga clausurado. “Les da absolutamente igual si está abierto o no y no están haciendo nada para solucionar la situación”. Desde la formación entienden que Santa Pola es un municipio con una larga tradición pesquera "y el acuario es un símbolo y un elemento de difusión de nuestras raíces. Es muy triste el comportamiento que está teniendo el gobierno municipal”, añade la concejala.

El acuario municipal de Santa Pola fue inaugurado en 1983 y es el más antiguo a nivel autonómico. Cuenta con un sistema de captación de agua directamente del mar y ha recibido históricamente muchas visitas a lo largo del año, desde excursiones escolares hasta visitantes curiosos por conocer las especies marinas autóctonas que no han podido acceder a las instalaciones en los últimos dos años, según incide la formación.